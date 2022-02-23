Адреса в Якутске для вакцинации от коронавируса 24 февраля

Поликлиника № 1 города Якутска: — ул. Кирова, д.19, каб. 414, каб. 420, 8:00-20:00; — филиал поликлиники по ул. Семена Данилова, д. 30/1, 08:00-18:00; Медицинский центр г. Якутска: — ул. Кальвица, д.3, каб. 124, 08:00-18:00; — Жатай, ул. Северная, д. 23, 09:00-18:00; — с. Тулагино, ул. Порядина, д. 3, 08:00-18:00; Республиканская клиническая больница № 3: — ул. Горького, д. 94, 11:00-18:00; — ул. Кулаковского, д. 6, 09:00-15:00; Якутская городская больница № 2: — ул. Кузьмина д.3, каб.11, 08:00-17:00; — Марха, ул. Берёзовая, д. 11, каб 2, 09:00-15:00; Дополнительный пункт: — село Маган, ул. Алымова, д. 12/1, 9:00-12:00; Якутская городская больница № 3: — ул. Лермонтова, 121, каб. 414, 08:00-20:00; — ул. Петровского, д. 10/1 (вход с торца), Вакцинальный центр для вакцинации детей и подростков 12-17 лет (включительно) против новой коронавирусной инфекции, 09:00-16:00; Медицинская клиника «Аврора», ул. Пояркова, д. 20/1, кабинет 208, 09:00-16:00; Медицинская клиника ООО «Медлайн-К», ул. Петровского, д. 27, 8:30-16:00.

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

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