Адреса в Якутске для получения вакцины от коронавируса

Оперативный штаб Республики Саха (Якутия) по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции информирует жителей города Якутска о дополнительных адресах прививочных пунктов на 2 февраля 2022 года.

Напомним, по поручению главы Якутии Айсена Николаева увеличено время работы прививочных пунктов во всех медицинских учреждениях и количество прививочных бригад. Вакцину от коронавируса теперь можно получить в будние и выходные дни не только в медицинских учреждениях, но и в дополнительных прививочных пунктах.

Для получения вакцины нужно подойти в прививочные пункты с паспортом, медицинским полисом и СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счёта).

АДРЕСА ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ ОТ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В ГОРОДЕ ЯКУТСКЕ НА 2 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА:

Поликлиника № 1 города Якутска:

— ул. Кирова, д.19, каб. 414, каб. 420, 8:00-20:00;

— филиал поликлиники по ул. Семена Данилова, д. 30/1, 08:00-18:00;

Медицинский центр г. Якутска:

— ул. Кальвица, д.3, каб. 124, 08:00-18:00;

— Жатай, ул. Северная, д. 23, 09:00-18:00;

— с. Тулагино, ул. Порядина, д. 3, 09:00-18:00;

Республиканская клиническая больница № 3:

— ул. Горького, д. 94, 11:00-18:00;

— ул. Кулаковского, д. 6, 09:00-15:00;

Якутская городская больница № 2:

— ул. Кузьмина д.3, каб.11, 08:00-17:00;

— Марха, ул. Берёзовая, д. 11, каб 2, 09:00-15:00;

Дополнительный пункт:

— село Маган, ул. Алымова, д. 12/1, 9:00-12:00;

Якутская городская больница № 3:

— ул. Лермонтова, 121, каб. 414, 08:00-20:00;

Медицинская клиника «Аврора», ул. Пояркова, д. 20/1, кабинет 208, 09:00-16:00;

Медицинская клиника ООО «Медлайн-К», ул. Петровского, д. 27, 8:30-16:00.