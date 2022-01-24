24.01.2022
22:15
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Коронавирус

Адреса пунктов вакцинации в Якутске на 25 января

Поликлиника № 1 города Якутска: 

— ул. Кирова, д.19, каб. 414, каб. 420, 8:00-20:00;

— филиал поликлиники по ул. Семена Данилова, д. 30/1, 08:00-18:00;

Медицинский центр г. Якутска:

— ул. Кальвица, д.3, каб. 124, 08:00-18:00;

— Жатай, ул. Северная, д. 23, 09:00-18:00;

— с. Тулагино. Ул. Порядина, д. 3, 09:00-18:00;

Республиканская клиническая больница № 3: 

— ул. Горького, д. 94, 11:00-18:00;

— ул. Кулаковского, д. 6, 09:00-15:00;

Якутская городская больница № 2: 

— ул. Кузьмина д.3, каб.11, 08:00-17:00;

— Марха, ул. Берёзовая, д. 11, каб 2, 09:00-15:00;

Дополнительный пункт:

— село Маган, ул. Алымова, д. 12/1, 9:00-12:00;

Якутская городская больница № 3: 

— ул. Лермонтова, 121, каб. 414, 08:00-20:00;

 Дополнительный пункт:

— Главпочтамт, ул. Дзержинского, д. 4, 10:00-17:00;

Медицинская клиника «Аврора», ул. Пояркова, д. 20/1, кабинет 208, 09:00-16:00;

Медицинская клиника ООО «Медлайн-К», ул. Петровского, д. 27, 8:30-16:00.

Фото: Мария Васильева
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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