Адреса плановых отключений энергоресурсов в Якутске

Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии, воды и подачи газа в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций в понедельник, 17 октября (указано плановое время выполнения работ). ЦРЭС — отключение электроэнергии: 09.00 – 16.00 – ул. Гастелло, 11, ул. Чернышевского, 76 — 80, 19-25, 66, ул. Тимирязева, 51-70, ул. Крупской, 2-83, ул. О. Кошевого, 2-10, ул. Матросова; 09.00 – 17.00 – ул. 2-я Берёзовая, 20, Пригород частично; 09.30 – 12.00 — Сергеляхское шоссе 5 км частично; ул. Ярославского, 24, 34; 09.30 – 16.00 — ул. Тальниковая кот. Тепличная (АО Т/э), ул. Новая, 9,9/2,19,11,12,15,16,3, ул. Тепличная, 5/4, ул. Крестьянская, 6,15/1,28/2,2а, ул. Хону, 5,10,14,15,20, ул. Тальниковая, 1/1,7,17, ул. Мастахская, 12,13, пер. Степной 6, ул. Огородников, 10, ул. Полевая, 47,45/1,5,5/1, станция «Мегафон», ул. Кобяйская, 19, 21, 23, ул. Славянская, 9,11, ул. Аграрников, 10 котельная (газовая) КРС (АО Т/э), ул. Аграрников, 1,3, ул. Совхозная, 8,9,10, ул. Мархинская, 63,65,67,72 ул. Мелиораторов, 6/2 (Гелиос), 2 (уч.-произв.предприятие), 10, База взрывстроя ТП Северная, цеха, гаражи ул. Славянская, пер. Таежный, ул. Дачная, Луговая, Мелиораторов, Курганная; 13.30 – 17.00 — СОТ «Птицевод-2». ЯТЭЦ — отключение горячего водоснабжения: 09.00 – 13.00 — ул. П. Алексеева, 60/1, 60/2, 60/3, ул. Свердлова, 1/2, 3/1, 3/2; 09.00 – 16.00 – ул. Можайского, 13/9; 09.30 – 13.00 — квартал 167: ул. 50 лет Советской Армии, 23/4 (д/с «Звездочка» №1),25,23/4(ДЮСШ №2),25/2,23,23/2,25/1,25/4,23/1,23/3 (ОВЛиР№1), ПТУ 16, ул. 50 лет Советской Армии, 86/3, 86/1, 86, 86/2, 27, ул. Бабушкина, 7,5,1,3,9; 13.00 – 17.00 – ул. П. Алексеева, 60/1, 60/2, 60/3, ул. Свердлова, 1/2, 3/1, 3/2; 14.00 – 16.00 – ул. Можайского, 17/8. — отключение холодного водоснабжения: 09.30 – 13.00 — квартал 167: ул. 50 лет Советской Армии, 23/4 (д/с «Звездочка» №1),25,23/4(ДЮСШ №2),25/2,23,23/2,25/1,25/4,23/1,23/3 (ОВЛиР№1), ПТУ 16, ул. 50 лет Советской Армии, 86/3, 86/1, 86, 86/2, 27, ул. Бабушкина, 7,5,1,3,9; 10.00 – 13.00 – ул. 50 лет Советской Армии, 32, 32/1а, 34, 34/1, 34/2, 34/3, 34/4, 36, 36/1, 40, 44, 2-й переулок Гольминка 2/2; 13.00 – 17.00 – ул. П. Алексеева, 60/1, 60/2, 60/3, ул. Свердлова, 1/2, 3/1, 3/2. — отключение теплоснабжения: 09.00 – 13.00 — ул. П. Алексеева, 60/1, 60/2, 60/3, ул. Свердлова, 1/2, 3/1, 3/2. АО «Теплоэнергия» — отключение теплоснабжения: 10.00 – 12.00 – ул. Заводская, 11/1, ул. Мелиораторов, 2, 2/1, 2/2, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 6, 6/1, 8, 9, 10, ч/сектор; 11.00 – 17.00 — ул. Я. Потапова, 19/1; 13.30 – 15.30 – ул. Заводская, 4/2. УГРС ОАО «Сахатранснефтегаз» — отключение газоснабжения: 09.00 – 15.00 – ГРПШ-105, кот. 50 лет Советской Армии, 51, ГРПШ-212, кот. Челюскина 53/14, кот. АО «Якутскгеофизика», ул. Кржижановского, 114/3, ГРП-172, ул. Кржижановского, 114. 13.30 – 16.00 — СОТ «Животновод».

Фото: yakutskcity.ru Источник: yakutskcity.ru

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