Адреса для получения вакцины в Якутске

Оперативный штаб Республики Саха (Якутия) по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции информирует жителей города Якутска о дополнительных адресах прививочных пунктов на 20 мая 2021 года.

Напомним, по поручению главы Якутии Айсена НИКОЛАЕВА увеличено время работы прививочных пунктов во всех медицинских учреждениях и количество прививочных бригад. Вакцину от коронавируса теперь можно получить не только в медицинских учреждениях, но и в дополнительных прививочных пунктах, открытых в торговых комплексах, автовокзале, аэропортах, учреждениях культуры и образования, МФЦ, административных зданиях.

Также вакцину можно получить не только в будние, но и в выходные дни.

Для получения вакцины нужно подойти в прививочные пункты с паспортом, медицинским полисом и СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счёта).

АДРЕСА ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ ОТ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В ГОРОДЕ ЯКУТСКЕ:

Поликлиника № 1 города Якутска (ул. Кирова, 19, каб. 411, актовый зал, Семена Данилова 30/1) 08:00-20:00 ч.

Дополнительные пункты:

1. ТРК «Туймаада», 3 этаж холл, ул. Орджоникидзе, д.38, 10:00 -20:00

2. Государственный академический русский драматический театр имени А.С.Пушкина, пр. Ленина, д. 21 , центральный вход 1 этаж, 10:00 -20:00

3. ТЦ «Айсберг» 5-этаж, ул. Лермонтова, д.62/4, 10:00 -20:00

4. ТЦ «Строительный рынок» ул. Жорницкого, д.35 (выставочный зал, красное здание) 10:00-18:00

5. с. Пригородное, Дом культуры, ул. Совхозная, д.27,10:00 -18:00

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР Г.ЯКУТСКА (ул. Кальвица, д.3; ул. Северная,д. 23; п. Тулагино, ул.Порядина, д.3; п. Кангалассы, ул. Лесная, д. 7) 08:00-20:00 ч.

Дополнительные пункты:

1. Управа «Промышленного» округа, ул.50 лет Советской армии, д.33, 10:00-16:00

2. Дом дружбы народов им. А.К Кулаковского, Дзержинского, д.13, 12:00-18:00

3. ТЦ «Улуру Молл» (магазин «Айгуль»), ул. Кальвица, д. 14/5, 12:00 -18:00

4. ТЦ «Атлант», ул. Орджоникидзе, д. 21, 10:00 -18:00

5. Управа «Губинского» округа, ул. Богатырёва, д.11, 10:00-18:00

Республиканская клиническая больница № 3 (ул. Кирова, д.34; ул. Горького, д.94), 08:00-20:00

Дополнительные пункты:

1.Автовокзал, ул. Октябрьская, д. 24, 08:00-20:00

2. ПАБ «Дикая Утка», ул. Чернышевского, д.20, 12:00-17:00

3. Министерство образования и науки РС(Я), пр-т. Ленина, д.30, 09:00-13:00

4. НВК «САХА», ул. Орджоникидзе, д.48, 08:00-13:00

5. АО «Водоканал», ул. Богдана Чижика, д. 19, 08:00-20:00

6. «Хозмаркет», ул. П. Алексеева, д.62а, 13:00-20:00

7. ТЦ «АЛМАЗ», ул. П. Алексеева, д.62д, 13:00-20:00

8. Министерство труда и социального развития РС(Я), ул. Петра Алексеева, д. 6/1, 09:00-13:00

9. Центральный Аппарат Мировых судей РС(Я), ул. Аммосова, д. 18, 09:00-13:00

Якутская городская больница № 2 (ул. Кузьмина д.3, каб.11-17, Поликлиническое отделение №1, 08:00-20:00; мкр. Марха, ул.Березовая, д. 11; Мархинская полик.каб.№3, 08:00-20:00; с.Маган, ул.Алымова, д. 12/1. Маганская амбулатория), 08:00-20:00

Дополнительные пункты:

1. ТЦ «ОПТИМИСТПРОФ», ул. Автострада, 50 лет Октября, д.1А, 10:00-19:00

2. Международный Аэропорт им. Платона Ойунского, площадь Валерия Кузьмина, д.10, Зал ожидания № 1 и № 2, 08:00-20:00

3. Аэропорт Магана, с.Маган, 40 лет Победы, д.1, Аэропорт, 08:00 -15:00

4. мкр-н. Марха, СОШ №1, ул. Олега Кошевого, д.39, 15:30-20:00

5. мкр-н.Марха, СОШ № 2 ул. Заводская, д.8/1, 15:30 -20:00

6. мкр-н.Марха, СОШ №32, ул. Газовиков, д. 19А,15:30-20:00

Якутская городская больница № 3: (ул. Лермонтова, 121; с. Хатассы, ул. Каландарашвили, д. 4/2; с.Табага, ул.Строительная, д.31) 08:00 – 20:00

Дополнительные пункты:

1. Государственный театр Эстрады Республики Саха (Якутия), пр. Ленина, д.47, 08:00-21:00

2. Государственный Театр оперы и балета имени Д.К. Сивцева — Суоруна Омоллоона, пр. Ленина, д.46/1, 08:00 до 20:00

3. МФЦ, ул. Аммосова, д.18, 09:00 до 18:00

4. Детский сад №102 «Подснежник», мкр. Птицефабрика, д.10/1, 07:30-09:30

5. Детский сад №21 «Кэнчээри», ул. Каландаришвили, д.34/1, 17:00-19:00

6. Детский сад №20, «Надежда», ул. Билибина, д.19, 17:00-19:00

7. Детский сад №39 «Ромашка», ул. Сергеляхское, д.10/2, д.35/1, 07:30-09:30

8. д/с №104 «Ладушки», ул. Октябрьская, д. 27\1а, 07:30-09:30

9. ТРК «АЗИЯ», ул. Чернышевского, д.74/8, 09:00-20:00

10. СОШ №6, ул. Автодорожная, д. 40а, 15:00-20:00