28.04.2022
08:38
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Красота & Здоровье

Адреса для получения вакцины в Якутске на 28 апреля

Оперативный штаб Республики Саха (Якутия) по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции информирует жителей города Якутска о дополнительных адресах прививочных пунктов на 28 апреля 2022 года.
Напомним, по поручению Главы Якутии Айсена Николаева увеличено время работы прививочных пунктов во всех медицинских учреждениях и количество прививочных бригад. Вакцину от коронавируса теперь можно получить в будние и выходные дни не только в медицинских учреждениях, но и в дополнительных прививочных пунктах.
Для получения вакцины нужно подойти в прививочные пункты с паспортом, медицинским полисом и СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счёта).
АДРЕСА ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ И РЕВАКЦИНАЦИИ ОТ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В ГОРОДЕ ЯКУТСКЕ НА 28 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА:
Поликлиника № 1 города Якутска:

  • ул. Кирова, д.19, каб. 414, каб. 420, 8:00-20:00;
  • филиал поликлиники по ул. Семена Данилова, д. 30/1, 08:00-18:00;
    Медицинский центр г. Якутска:
  • ул. Кальвица, д.3, каб. 303, 08:00-16:00;
  • Жатай, ул. Северная, д. 23, 09:00-18:00;
  • с. Тулагино, ул. Порядина, д. 3, 08:00-18:00;
  • Кангалассы, ул. 26 Партсъезда, д. 3, с 9.00 до 13.00;
    Республиканская клиническая больница № 3:
  • ул. Горького, д. 94, 12:00-18:00;
  • ул. Кулаковского, д. 6, 09:00-15:00;
    Якутская городская больница № 2:
  • ул. Кузьмина д.3, каб.11, 08:00-15:00;
  • Марха, ул. Берёзовая, д. 11, каб 2, 09:00-15:00;
    Дополнительный пункт:
  • село Маган, ул. Алымова, д. 12/1, 9:00-12:00;
    Якутская городская больница № 3:
  • ул. Лермонтова, 121, каб. 414, 08:00-20:00;
  • ул. Петровского, д. 10/1 (вход с торца), Вакцинальный центр для вакцинации детей и подростков 12-17 лет (включительно) против новой коронавирусной инфекции, 09:00-16:00;
    Медицинская клиника «Аврора», ул. Пояркова, д. 20/1, кабинет 208, 09:00-16:00;
    Медицинская клиника ООО «Медлайн-К», ул. Петровского, д. 27, 8:30-16:00.

Фото: Андрея Сорокина
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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