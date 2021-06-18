Адреса для получения вакцины в Якутске на 18 июня

Оперативный штаб Республики Саха (Якутия) по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции информирует жителей города Якутска о дополнительных адресах прививочных пунктов на 18 июня 2021 года.

Напомним, по поручению главы Якутии Айсена НИКОЛАЕВА увеличено время работы прививочных пунктов во всех медицинских учреждениях и количество прививочных бригад. Вакцину от коронавируса теперь можно получить в будние и выходные дни не только в медицинских учреждениях, но и в дополнительных прививочных пунктах.

Для получения вакцины нужно подойти в прививочные пункты с паспортом, медицинским полисом и СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счёта).

АДРЕСА ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ ОТ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В ГОРОДЕ ЯКУТСКЕ НА 18 ИЮНЯ 2021 ГОДА:

Поликлиника № 1 города Якутска (ул. Кирова, д.19, каб. 411, 330, актовый зал, 08:00-20:00, филиал по ул. Семена Данилова 30/1, 09:00-18:00)

Медицинский центр г. Якутска (ул. Кальвица, д.3; ул. Северная, д. 23; п. Тулагино, ул. Порядина, д.3; п. Кангалассы, ул. Лесная, д. 7, 09:00-19:00)

Республиканская клиническая больница № 3 (ул. Кирова, д.34, 08:00-20:00; ул. Горького, д.94, 08:30-15:00)

Якутская городская больница № 2 (ул. Кузьмина д.3, каб.11-17, 08:00-20:00; мкр. Марха, ул. Березовая, д. 11, 08:00-20:00)

Дополнительные пункты:

1. Дом культуры «Ритм», с. Маган, ул. Алымова, д. 3/1, 09:00 -15:00

Якутская городская больница № 3: (ул. Лермонтова, 121; с. Хатассы, ул. Каландарашвили, д. 4/2; с. Табага, ул. Строительная, д.31, 08:00 – 20:00)