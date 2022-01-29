Адреса для получения вакцины в Якутске

Оперативный штаб Республики Саха (Якутия) по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции информирует жителей города Якутска о дополнительных адресах прививочных пунктов на 29 января 2022 года.

Напомним, по поручению Главы Якутии Айсена Николаева увеличено время работы прививочных пунктов во всех медицинских учреждениях и количество прививочных бригад. Вакцину от коронавируса теперь можно получить в будние и выходные дни не только в медицинских учреждениях, но и в дополнительных прививочных пунктах.

Для получения вакцины нужно подойти в прививочные пункты с паспортом, медицинским полисом и СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счёта).

АДРЕСА ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ ОТ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В ГОРОДЕ ЯКУТСКЕ НА 29 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА:

Поликлиника № 1 города Якутска:

— ул. Кирова, д.19, каб. 414, каб. 420, 09:00-20:00;

— филиал поликлиники по ул. Семена Данилова, д. 30/1, 09:00-15:00;

Медицинский центр г. Якутска:

— ул. Кальвица, д.3, каб. 124, 09:00-18:00;

Республиканская клиническая больница № 3:

— ул. Горького, д. 94, 09:00-15:00;

Якутская городская больница № 2:

— ул. Кузьмина д.3, каб.11, 09:00-15:00;

Якутская городская больница № 3:

— ул. Лермонтова, 121, каб. 414, 09:00-15:00.