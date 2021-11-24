Адреса для получения вакцины в Якутске 25 ноября

Оперативный штаб Республики Саха (Якутия) по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции информирует жителей города Якутска о дополнительных адресах прививочных пунктов на 25 ноября 2021 года.

Напомним, по поручению Главы Якутии Айсена Николаева увеличено время работы прививочных пунктов во всех медицинских учреждениях и количество прививочных бригад. Вакцину от коронавируса теперь можно получить в будние и выходные дни не только в медицинских учреждениях, но и в дополнительных прививочных пунктах.

Для получения вакцины нужно подойти в прививочные пункты с паспортом, медицинским полисом и СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счёта).

АДРЕСА ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ ОТ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В ГОРОДЕ ЯКУТСКЕ НА 25 НОЯБРЯ 2021 ГОДА:

Поликлиника № 1 города Якутска:

ул. Кирова, д.19, каб. 414, каб. 420, 8:00-20:00;

филиал поликлиники по ул. Семена Данилова, д. 30/1, 09:00-18:00;

Дополнительный пункт:

Здание Государственного цирка, ул. Пояркова, д. 22, 18:00-21:00 (в рамках акции «Ночь вакцинации»);

Медицинский центр г. Якутска:

ул. Кальвица, д.3, каб. 124, каб. 304, 09:00-20:00;

Жатай, ул. Северная, д. 23, 09:00-18:00;

с. Тулагино. Ул. Порядина, д. 3, 09:00-18:00;

Республиканская клиническая больница № 3:

ул. Кирова, д.34, каб. 107, 08:30-20:00; каб. 222, 08:30-14:00;

ул. Горького, д. 94, 11:00-17:00;

Якутская городская больница № 2:

ул. Кузьмина д.3, каб.11, каб. 20, 08:00-20:00;

Марха, ул. Берёзовая, д. 11, каб 2, 09:00-17:00;

Дополнительные пункты:

Ул. Кузьмина, д. 30/2, 9:00-15:00;

село Маган, ул. Алымова, д. 12/1, 9:00-15:00;

Детское отделение ЯГБ № 2, каб. 14, Можайского, д. 15/5, 10:00 – 13:00;

Мобильная акция «ФЛГ + вакцинация против ковид-19». Флюоромобиль будет работать в Мархе, на территории магазина «Северянка» (Марха, ул. Советская, д.6/2), 11:00-17:00;

Якутская городская больница № 3:

ул. Лермонтова, 121, каб. 414, каб. 531, 08:00-20:00;

с. Хатассы, ул. Каландаришвили, д. 4/2, 09:00-18:00;

с. Табага, ул. Строительная, д.31, 08:00-18:00;

Дополнительные пункты:

МФЦ «Мои документы», ул. Аммосова, д 18, 10:00-18:00;

Главпочтамт, ул. Дзержинского, д. 4, 10:00-15:00;

Медицинская клиника «Аврора», ул. Пояркова, д. 20/1, кабинет 208, 09:00-16:00.

Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)