Адреса для получения вакцины в городе Якутске на 17 апреля 2022 года



Оперативный штаб Республики Саха (Якутия) по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции информирует жителей города Якутска о дополнительных адресах прививочных пунктов на 17 апреля 2022 года.

Напомним, по поручению Главы Якутии Айсена Николаева увеличено время работы прививочных пунктов во всех медицинских учреждениях и количество прививочных бригад. Вакцину от коронавируса теперь можно получить в будние и выходные дни не только в медицинских учреждениях, но и в дополнительных прививочных пунктах.

Для получения вакцины и ревакцинации нужно подойти в прививочные пункты с паспортом, медицинским полисом и СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счёта).

АДРЕС ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ И РЕВАКЦИНАЦИИ ОТ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В ГОРОДЕ ЯКУТСКЕ НА 17 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА:

Поликлиника № 1 города Якутска:

ул. Кирова, д.19, каб. 414, 09:00-15:00.

