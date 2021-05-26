Адреса для получения вакцины от COVID-19 в Якутске на 27 мая

Оперативный штаб Республики Саха (Якутия) по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции информирует жителей города Якутска о дополнительных адресах прививочных пунктов на 27 мая 2021 года.

Напомним, по поручению Главы Якутии Айсена Николаева увеличено время работы прививочных пунктов во всех медицинских учреждениях и количество прививочных бригад. Вакцину от коронавируса теперь можно получить в будние и выходные не только в медицинских учреждениях, но и в дополнительных прививочных пунктах.

Также организована работа передвижных пунктов вакцинации.

Для получения вакцины нужно подойти в прививочные пункты с паспортом, медицинским полисом и СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счёта).

АДРЕСА ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ ОТ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В ГОРОДЕ ЯКУТСКЕ НА 27 МАЯ 2021 ГОДА:

Поликлиника № 1 города Якутска (ул. Кирова, 19, каб. 411, актовый зал,) 08:00-20:00 ч. (филиал поликлиники по ул. Семена Данилова 30/1) 09:00 – 18:00

Дополнительные пункты:

1. ТРК «Туймаада», 3 этаж холл, ул. Орджоникидзе, д.38, 10:00 -20:00

2. ТЦ «Айсберг» 5-этаж, ул. Лермонтова, д.62/4, 10:00 -20:00

3. с. Пригородное, Дом культуры, ул. Совхозная, д.27, 10:00 -18:00

Медицинский центр г. Якутска (ул. Кальвица, д.3; ул. Северная, д. 23; п. Тулагино, ул. Порядина, д.3; п. Кангалассы, ул. Лесная, д. 7) 08:00-20:00 ч.

Дополнительные пункты:

1. Площадь Победы, ул. Хабарова, передвижной пункт вакцинации, 12:00-18:00

Республиканская клиническая больница № 3 (ул. Кирова, д.34; ул. Горького, д.94), 08:00-20:00

Дополнительные пункты:

1. ТЦ «АЛМАЗ», ул. П. Алексеева, д.62д, 11:00-17:00

2.«Хозмаркет», ул. П. Алексеева, д.62а, передвижной пункт вакцинации, 11:00-17:00

Якутская городская больница № 2 (ул. Кузьмина д.3, каб.11-17, Поликлиническое отделение №1, 08:00-20:00; мкр. Марха, ул.Березовая, д. 11; Мархинская полик.каб.№3, 08:00-20:00; с. Маган, ул. Алымова, д. 12/1. Маганская амбулатория), 08:00-20:00

Дополнительные пункты:

1. Центр культуры и современного искусства имени Ю.А. Гагарина, ул. Можайского, д.25, 09:00-19:00

2. Международный Аэропорт им. Платона Ойунского, площадь Валерия Кузьмина, д.10,

2- этаж, 08:00-20:00

3. ТЦ «УРАСА МОЛЛ», ул. Автострада, 50 лет Октября, д.6, 10:00-19:00

4. с.Маган, ул.40 лет Победы, д.62, передвижной пункт вакцинации (автобус), 09:00-16:00

Якутская городская больница № 3: (ул. Лермонтова, 121; с. Хатассы, ул. Каландарашвили, д. 4/2; с. Табага, ул. Строительная, д.31) 08:00 – 20:00

Дополнительные пункты:

1. Государственный театр Эстрады Республики Саха (Якутия), пр. Ленина, д.47, 08:00-19:00

2. Государственный Театр оперы и балета имени Д.К. Сивцева-Суоруна Омоллоона, пр. Ленина, д.46/1, площадь, передвижной пункт вакцинации, 11:00 до 19:00

3. СОШ №6, ул. Автодорожная, д. 40а, 15:00-19:00

4. МФЦ, ул. Аммосова, д.18, 09:00-18:00