Администрация Якутска принимает заявки на субсидии НКО



Заявки на участие в конкурсе для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) на предоставление субсидий из городского бюджета принимаются с 4 августа до 17 августа 2020 года включительно.

Целью предоставления субсидии является поддержка некоммерческих организаций, осуществляющих на территории города Якутска деятельность, направленную на реализацию общественно значимых мероприятий городского округа «город Якутск».

Отбор проектов будет проводиться согласно постановлению администрации города Якутска от 28 июня 2019 г. № 181п (ред. от 10.07.2020) «О порядке оказания муниципальной поддержки в форме субсидии некоммерческим организациям из бюджета городского округа «город Якутск».

Условиями предоставления субсидии являются соответствие получателя субсидии следующим требованиям, на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения:

а) наличие у некоммерческой организации государственной регистрации в качестве юридического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации и осуществление деятельности на территории городского округа «город Якутск» не менее одного календарного года;

б) отсутствие у некоммерческой организации задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации и в бюджеты государственных внебюджетных фондов;

в) у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом (в случае, если такое требование предусмотрено правовым актом);

г) получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (в случае, если такие требования предусмотрены правовым актом);

д) предоставление достоверных сведений в заявке.

Перечень документов, предоставляемых получателем субсидии главному распорядителю для получения субсидии:

1) заявку в произвольной форме, подписанную руководителем некоммерческой организации, на имя главы городского округа «город Якутск» для реализации в текущий календарный год;

2) смету расходов по реализации средств запрашиваемой муниципальной поддержки;

3) размер привлеченных средств из других источников (при наличии);

4) предложение правления некоммерческой организации о размере средств, необходимых для обеспечения деятельности некоммерческой организации;

5) устав некоммерческой организации;

6) банковские реквизиты некоммерческой организации;

7) медиаплан;

8) согласие некоммерческой организации на осуществление уполномоченным органом и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения ею условий, целей и порядка предоставления субсидий (произвольно).

Размер субсидии на поддержку одного проекта не должен превышать 350 тысяч рублей.

Контактные данные: Департамент по связям с общественностью и взаимодействием со СМИ Окружной администрации города Якутска, отдел по связям с общественностью, тел. 8(4112) 40-80-36.

Прием заявок осуществляется на электронный адрес: grant_yakutsk@mail.ru

Заявка предоставляется: в рабочие дни с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 40-80-36 или запросу на почту grant_yakutsk@mail.ru.

