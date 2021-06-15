Администрация Якутска открестилась от праздничной приманки

Уважаемые горожане!

Окружная администрация города Якутска информирует о том, что распространяемая в мессенджере WhatsApp информация о розыгрыше призов «Ысыах Туймаады-2021» со ссылкой на https://tuymada.info не соответствует действительности!

Окружная администрация города Якутска не является организатором розыгрыша призов, данное мероприятие не включено в онлайн-программу национального праздника «Ысыах Туймаады-2021».

Вся актуальная и достоверная информация о мероприятиях «Ысыах Туймаады-2021» публикуется на официальном сайте Окружной администрации г. Якутска yakutskcity.ru и на сайте Управления культуры и духовного развития г. Якутска cultura14.ru, а также на официальном аккаунте Инстаграм @upravlenie_cultury_yakutsk.