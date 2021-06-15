15.06.2021
18:47
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Происшествия

Администрация Якутска открестилась от праздничной приманки

Уважаемые горожане!

Окружная администрация города Якутска информирует о том, что распространяемая в мессенджере WhatsApp информация о розыгрыше призов «Ысыах Туймаады-2021» со ссылкой на https://tuymada.info  не соответствует действительности! 

Окружная администрация города Якутска не является организатором розыгрыша призов, данное мероприятие не включено в онлайн-программу национального праздника «Ысыах Туймаады-2021».

Вся актуальная и достоверная информация о мероприятиях «Ысыах Туймаады-2021» публикуется на официальном сайте Окружной администрации г. Якутска yakutskcity.ru и на сайте Управления культуры и духовного развития г. Якутска cultura14.ru, а также на официальном аккаунте Инстаграм @upravlenie_cultury_yakutsk.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска
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