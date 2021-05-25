Администрация Якутска об итогах непростого отопительного сезона

Сегодня, 25 мая на совещании городского штаба по ОЗП в режиме видеоконференции глава Якутска Евгений Григорьев подвел итоги отопительного сезона 2020-2021 годов на территории городского округа. От имени Окружной администрации Якутска и от себя лично глава поблагодарил всех работников отрасли ЖКХ с успешным завершением осенне-зимнего периода.

«Жилищно-коммунальное хозяйство – стратегическая, жизнеобеспечивающая отрасль для нашего города. Работа сферы ЖКХ без преувеличения является наиболее сложной, требовательной к исполнению и ответственной по задачам. Отопительный сезон 2020-2021 годов в Якутске выдался непростым. Все мы помним декабрьские, январские, февральские морозы, когда температура стояла ниже 50 градусов. Благодарю всех, кто участвовал в аварийно-восстановительных работах, кто обеспечивал тепло в домах горожан», — сказал Евгений Григорьев. Глава отметил, что залогом успешного прохождения отопительного сезона является качественная подготовка к осенне-зимнему периоду.

С докладом о проделанной работе городского штаба по подготовке и проведению отопительного сезона 2020-2021 годов, а также о планах в предстоящем сезоне выступил первый заместитель главы города Якутска Роман Сорокин.

По его информации, оперативным штабом по ОЗП за сезон проведено 35 заседаний по подготовке к осенне-зимнему периоду, 15 заседаний штаба по запуску тепла. В Якутске в прошлом году по графику запущено тепло в 2 979 жилых домах, из них ветхими и аварийными являются 460 домов. Социальные объекты города были подключены к теплу с 1 по 7 сентября, паспорта готовности социальных объектов были выданы на 100 %.

В период с 1 сентября 2020 года по 20 мая 2021 года в программе ЕДДС г. Якутска зарегистрировано 7 409 обращений граждан по подаче тепла, что на 8,6% меньше аналогичного периода прошлого года.

В рамках подготовки к зиме в жилом фонде запланировано проведение промывки систем отопления многоквартирных домов, ревизия запорной арматуры, ревизия центрального отопления. В настоящее время корректируются адреса и сроки выполнения ремонта индивидуального газового оборудования, систем отопления с частичной заменой труб, входных дверей, электроснабжения, узлов ввода и промывки систем водоснабжения.

На сегодня в городском округе действуют 17 теплоснабжающих организаций (с 79 котельными). Общая протяженность тепловых сетей составляет свыше 571 км. В рамках подготовки к зиме в жилом фонде запланирован ремонт тепловых сетей — 98,894 км, ремонт водопроводных сетей – 95,078 км, и ремонт сетей канализация – 0,35 км.

Завершая совещание, Евгений Григорьев отметил слаженную работу блока ЖКХ и энергетики окружной администрации под руководством первого заместителя главы Якутска Романа Сорокина и пожелал плодотворной работы по подготовке следующего осенне-зимнего периода.

«Прошу подойти к подготовке к отопительному сезону 2021-22 годов максимально основательно, заранее оцените риски, которые могут возникнуть во время прохождения зимы. Все запланированные работы должны быть сделаны в срок и в должном качестве. Благодарю за проделанную работу в интересах наших жителей», — заключил глава города.