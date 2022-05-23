Администрация Тулагино-Кильдямского наслега опровергает❗

В социальных сетях, мессенджерах и в некоторых интернет-изданиях распространяется несоответствующая действительности информация о ситуации в селе Капитоновка Тулагино-Кильдямского наслега. Сообщается, что жители села возмущаются тем, что их не эвакуируют и не обеспечивают горячим питанием — передает телеграм-канал Столица.

Как сообщил глава администрации Тулагино-Кильдямского наслега Егор Попов, по состоянию на 14.00 часов прибывшая в Капитоновке вода остановилась и понемногу идет на убыль.

«В интернете распространилась информация о том, что администрация села не обеспечивает горячим питанием собственников домов, которые оказались в зоне затопления. Следует отметить, что горячее питание предоставляется только тем, кто обратился в организованный пункт временного размещения», — пояснил Егор Попов.

С момента паводка в пункт временного размещения обратилось 3 человека. Сейчас их забрали родственники в город Якутск, поэтому ПВР пустует.

Руководитель администрации наслега Егор Попов подчеркнул, что специалисты администрации села в полной мере отрабатывают все проблемные вопросы в период весеннего паводка. Также он добавил, что был своевременно организован отгон около 200 голов скота на возвышенные участки, в том числе КРС личных подсобных хозяйств.

Дом-интернат для престарелых в селе Капитоновка работает в штатном режиме.

Администрация наслега просит пользователей социальных сетей, мессенджеров, читателей интернет-изданий не распространять недостоверные сообщения и напоминает, что в такое непростое для многих время необходимо опираться на информацию из официальных источников.