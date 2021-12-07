Администрация Таттинского района под следствием
Следственными органами Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) по материалам проверки, проведенной сотрудниками УФСБ России по Республике Саха (Якутия), возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) при строительстве домов для детей-сирот в Таттинском районе республики.
По данным уголовного дела, в феврале 2014 года по целевой статье районной администрации были выделены денежные средства в сумме свыше 23 миллионов рублей на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
В августе 2014 года между администрацией района и организацией-подрядчиком заключен муниципальный контракт на указанную сумму на строительство в срок до 3 квартала 2015 года жилого дома «под ключ» в одном из сел района. Согласно условиям контракта, стоимость строительства являлась фиксированной, не подлежащей пересмотру, однако позже заключенным дополнительным соглашением при отсутствии оснований стоимость контракта была увеличена более чем на 5 миллионов рублей, при этом изменения не внесены в контракт в установленном порядке.
В последующем должностными лицами администрации Таттинского района работы по строительству были приняты при необеспечении надлежащего исполнения обязательств организацией-подрядчиком, претензионная работа до 2019 года не проводилась.
В августе 2019 года администрацией района заключен новый контракт, работы по нему приняты, однако до настоящего времени дом для детей-сирот по причине некачественного строительства не введен в эксплуатацию, а граждане, нуждающиеся в социальной поддержке, жильем не обеспечены.
В настоящее время следователи проводят необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. По уголовному делу осуществляются допросы, изучается необходимая документация, назначен комплекс экспертных исследований.
Расследование продолжается.
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