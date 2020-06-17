Администрация Сунтарского улуса прокомментировала размыв моста

Информация первого заместителя главы МР «Сунтарский улус (район)» Н.П. АЛЕКСАНДРОВА по вопросу размыва моста у реки Агдары 46+265 км муниципальной автомобильной дороги по направлению «Крестях – Хордогой».

Сунтарский улус является одним из улусов республики, в котором обеспечено 93 % дорог с твердым покрытием. При этом для достижения 100% значения обеспеченности дорог с твердым покрытием остается провести капитальный ремонт автомобильной дороги «Крестях-Хордогой» общей протяженностью 56,32 км, фактически осталось отремонтировать 3,52 км.

За прошедшую неделю в Сунтарском улусе продолжались обильные дожди, которые стали причиной интенсивного поднятия уровня воды в реке Агдары с плотным заносом «плавников» (бревен и накопившегося на берегу леса).

В результате этого, в ночь с 15 по 16 июня т.г. у вновь застраиваемого арочного моста через реку Агдары произошел затор. Это спровоцировало мощный гидравлический удар, вследствие которого произошло разрушение конструкции арочного моста.

Комиссия сразу же выехала на место происшествия. После осмотра и оценки последствий стихийного бедствия, составлен акт. Подрядчику дано предписание о безотлагательном принятии мер по обеспечению безопасности населения на месте возникновения ЧС. В настоящее время подрядчиком заготавливаются материалы и после спада воды будут обеспечен временный проезд.

Объект не сдан, акт приемки – сдачи выполненных работ не подписан.

Ситуация связанная размывом мостов у малых приточных рек нашей Великой реки Вилюй из-за обильных атмосферных осадков является не первым. В прошлом году у речки Бастакы Куургэ (с. Хордогой) размыло ряжевый мост. Это говорит о том, что малые реки подпитываемые грунтовыми водами и обильными осадками непредсказуемы. В целом такие мосты из многопрофильных гофрированных арок хорошо зарекомендовавшие себя, строят по всей России, есть и в Республике уже действующие.

Для справки:

Официальное наименование объекта: «Капитальный ремонт муниципальной автодороги «Крестях-Хордогой» на участке с 46+000 км по 52+800 км в Сунтарском улусе». Подрядчик ООО «Меркурий», проектная организация ООО «Вектор-НТ».

Работы выполняются за счет Муниципального бюджета. Общая сумма работ по капитальному ремонту составила муниципальной автодороги «Крестях-Хордогой» 60 048 474,39 руб., из них сумма устройства металлического арочного моста через р. Агдары 25 256 840,96 руб.

ООО «Меркурий» стал единственным участником торгов, которые были проведены в начале 2019 года. Сумма Муниципального контракта №03163001344190000050001 от 17 апреля 2019 года на сумму 54 589 522,18 руб., позже было заключено три дополнительных соглашения:

Дополнительное соглашение №1 от 21 октября 2019 года на сумму 5 458 952,21 руб.

Дополнительное соглашение№2 от 01 ноября 2019 года изменения срока выполнения работ мун. контракта до 17 мая 2020 года.

Дополнительное соглашение №3 от 30 апреля 2020 года изменения срока выполнения работ до 30 сентября 2020 года в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) на основании п. 65 ст. 112 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения гос. и мун. нужд».