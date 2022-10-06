Администрация  не хотела платить компенсацию морального вреда ребенку, которого покусала собака

Прокуратура г. Нерюнгри провела проверку соблюдения законодательства об ответственном обращении с животными без владельцев.

Установлено, что в результате ненадлежащего осуществления администрацией города Нерюнгри полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных на 9-летнюю девочку напала стая собак.

В результате нападения ребёнок получил психологическую травму, педагогом-психологом школы, в которой она обучается, длительное время осуществлялась коррекционная работа по снятию тревожности.

Прокуратура г. Нерюнгри обратилась в интересах ребенка в суд с иском о взыскании с администрации города компенсации морального вреда в размере 50 000 рублей, которое судом удовлетворено в полном объеме.

Администрацией г. Нерюнгри данное решение обжаловано, вместе с тем Верховным судом Республики Саха (Якутия) жалоба ответчика оставлена без удовлетворения, решение суда первой инстанции без изменения.

Во исполнение вступившего в силу судебного решения законному представителю несовершеннолетней произведена выплата компенсации морального вреда в полном объеме.