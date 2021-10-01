Судебная хроника
Администрация наслега оштрафована за нападение собаки на ребенка
Прокуратура Нюрбинского района провела проверку по обращению местной жительницы.
Установлено, что в начале сентября 2021 года на ребенка заявительницы в одном из населенных пунктов района напала собака без владельца, мальчику причинен легкий вред здоровью.
В ходе проверки прокуратуры выявлено, что указанное стало возможным в результате непринятия администрацией поселения в нарушение требований закона надлежащих мер по отлову и содержанию безнадзорных животных.
Прокуратура внесла в адрес главы муниципального образования представление, по результатам рассмотрения которого организованы работы по отлову животных без владельцев.
Кроме того, по иску прокурора судом с администрации поселения в пользу ребенка взыскана компенсация морального вреда в размере 25 тыс. рублей.
Решение суда в законную силу не вступило.
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