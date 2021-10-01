Администрация наслега оштрафована за нападение собаки на ребенка

Прокуратура Нюрбинского района провела проверку по обращению местной жительницы.

Установлено, что в начале сентября 2021 года на ребенка заявительницы в одном из населенных пунктов района напала собака без владельца, мальчику причинен легкий вред здоровью.

В ходе проверки прокуратуры выявлено, что указанное стало возможным в результате непринятия администрацией поселения в нарушение требований закона надлежащих мер по отлову и содержанию безнадзорных животных.

Прокуратура внесла в адрес главы муниципального образования представление, по результатам рассмотрения которого организованы работы по отлову животных без владельцев.

Кроме того, по иску прокурора судом с администрации поселения в пользу ребенка взыскана компенсация морального вреда в размере 25 тыс. рублей.

Решение суда в законную силу не вступило.