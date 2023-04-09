Администрация Хангаласского района выделила «Газель» в помощь СВО

Администрация Хангаласского района выделила автомобиль «Газель» в помощь СВО.

Также загрузили гуманитарный груз военнослужащим от общественного движения «Якутия с тобой!». Автомобиль будет использоваться на нужды координационного центра в Ростове-на-Дону, который помогает всем военнослужащим.

Напомним, опорные пункты Единого координационного центра развернуты в Крыму, Ростове-на-Дону и в ДНР. Это значительно улучшило доставку грузов из республики в места дислокации воинских частей.