09.04.2023
16:07
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Общество

Администрация Хангаласского района выделила «Газель» в помощь СВО

Администрация Хангаласского района выделила автомобиль «Газель» в помощь СВО.

Также загрузили гуманитарный груз военнослужащим от общественного движения «Якутия с тобой!». Автомобиль будет использоваться на нужды координационного центра в Ростове-на-Дону, который помогает всем военнослужащим.

Напомним, опорные пункты Единого координационного центра развернуты в Крыму, Ростове-на-Дону и в ДНР. Это значительно улучшило доставку грузов из республики в места дислокации воинских частей.

Источник: Пресс-центр МР «Хангаласский улус

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