Администрация Алданского района соболезнует семье погибшего в Донбассе якутянина

Ранее SakhaLife.ru сообщал о том, что во время выполнения спецоперации на Донбассе погиб 22-летний якутянин, житель Томмота Алданского района Александр Иванов.

Администрация Алданского района выразила соболезнования родным и близким погибшего.

При исполнении воинского долга во время спецоперации в помощь ДНР и ЛНР погиб наш земляк, житель Томмота, выпускник школы № 6 Александр Андреевич Иванов.

Александр хорошо учился в школе, увлекался волейболом. После окончания школы отправился учиться в Благовещенск.

Был призван на срочную службу Хабаровским военкоматом, а затем остался в рядах Вооруженных сил на контрактной службе.

Скорбим. От имени жителей района выражаем глубокие соболезнования родным и близким. Вечная память герою!