04.03.2022
15:48
163

Общество

Администрация Алданского района соболезнует семье погибшего в Донбассе якутянина

Ранее SakhaLife.ru сообщал о том, что во время выполнения спецоперации на Донбассе погиб 22-летний якутянин, житель Томмота Алданского района Александр Иванов.

Якутянин погиб в ходе спецоперации на Украине

Администрация Алданского района выразила соболезнования родным и близким погибшего.

При исполнении воинского долга во время спецоперации в помощь ДНР и ЛНР погиб наш земляк, житель Томмота, выпускник школы № 6 Александр Андреевич Иванов.

Александр хорошо учился в школе, увлекался волейболом. После окончания школы отправился учиться в Благовещенск.

Был призван на срочную службу Хабаровским военкоматом, а затем остался в рядах Вооруженных сил на контрактной службе.

Скорбим. От имени жителей района выражаем глубокие соболезнования родным и близким. Вечная память герою!

Глава Якутии Айсен Николаев также выразил соболезнования семье Александра Иванова.

Айсен Николаев: Семье погибшего якутянина будет оказана помощь…
Фото: @aldanray
Источник: @aldanray
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх