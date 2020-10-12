12.10.2020
19:28
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Якутия

Администрации МО Якутии организовали свой челлендж

Занимательный способ мотивации населения к поддержанию здоровья придумали в Якутии. Челлендж под названием #ПолучиВакцинуиПобедигрипп с сентября передается от улуса к улусу. Представитель администрации получает прививку от гриппа, призывает население последовать примеру, процедура снимается и пост выставляется в Инстаграм. Идея «начни с себя». Акция начата в Хангаласском улусе, сегодня дошла до чурапчинцев.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Instagram
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