Администрации МО Якутии организовали свой челлендж

От имени Администрации Хангаласского улус передаем челлендж «Получи вакцину и победи грипп» Администрации и муниципальным образованиям Мегино-Кангаласского улуса @nikolaystarostin71 и призываем все население активно вакцинироваться против гриппа. Скажем «Нет – гриппу!». Получаем вакцины? «Да»! ⠀ #ХангаласскийУлус #ПолучиВакцинуИПобедиГрипп