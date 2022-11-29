Адаптации человека в Арктике: дискуссия на Северном форуме

Эксперты из нескольких регионов страны собрались на дискуссионной площадке Северного форума по устойчивому развитию, посвященной жизни человека в Арктическом регионе. На базе Северо-Восточного федерального университета в Якутске исследователи обсудили сбалансированное питание, разработку инновационной одежды, современное состояние оленеводства и другие важные темы.

На площадке выступили 11 экспертов из Москвы, Санкт-Петербурга, Якутска и Магадана. Модератором площадки стал проректор по научной работе Санкт-Петербургского государственного университета Сергей Микушев – вуза, который имеет ведущие позиции в вопросах изучения Арктики и полярных регионов и провел в 2016 году первый в истории Конгресс Университета Арктики (UArctic) с участием более 500 человек.

Климатические особенности региона, активное изменение внешних условий и необходимость развития объемов освоения региона задают актуальные тренды, подчеркивает проректор СПбГУ. К таковым, в частности, исследователь относит реагирование на изменение климато-экологической обстановки, охрану и рациональное использование природных ресурсов, применение новых материалов и энергетических технологии, инновационную медицину.

Отдельно Сергей Микушев подчеркивает актуальность задачи по разработке климатических моделей для своевременного принятия мер по адаптации к изменениям климата и реагированию на возникающие риски для человека и окружающей среды. Еще одно из актуальных направлений – медицина для жителей Крайнего Севера для повышения качества жизни и условий труда. Не менее важно, обращает внимание проректор СПбГУ, обратить внимание и на проблему энергообеспечения и повышения энергоэффективности отдаленных районов.

Сергей Микушев отмечает: необходимость адаптации человека к северу непосредственно связана со стратегическими интересами России и других стран. Это значит, что обеспечение условий для пребывания человека на Арктических территориях становится одним из приоритетов в исследованиях и разработках.

«Когда мы говорим об освоении Арктики, мы каждый раз думаем о технике, о ресурсах. Но сейчас центральной фигурой становится человек, потому что без него освоение Арктики невозможно. И если мы не будем улучшать качество жизни, люди сюда не потянутся», – подчеркивает Сергей Микушев.

Проректор по науке и инновациям Северо-Восточного федерального университета Евгений Соловьев отметил, что на дискуссионной площадке рассматривался широкий круг вопросов. Исследователи Северного (Арктического) федерального университета и Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова рассмотрели вопросы адаптации традиционного хозяйства коренных малочисленных народов Севера, в частности, оленеводства с точки зрения здоровья человека и экономики. Представители лаборатории физиологии экстремальных состояний НИЦ «Арктика» ДВО РАН из Магадана рассказали об особенностях метаболизма жителей Крайнего Севера, в том числе через призму гендерной разницы. Арктический государственный агротехнологический университет выступил с проблемой обеспечения народа качественными продуктами питания. Блок выступления ученых СВФУ касался «умной» одежды, способов защиты кожных покровов, исследований холодовых травм.

Справка:

«Северный форум по устойчивому развитию» проводится в Якутии с 2019 года. Информационный партнер СФУР – Научно-образовательная политика. Организаторами выступают правительство республики, международная организация северных регионов «Северный форум» и Северо-Восточный федеральный университет, инициировавший проведение форума.

Подробная информация о Форуме по ссылке: https://nsdf.ru/