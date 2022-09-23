Абыйские энергетики завершают подготовку к зиме

С начала года в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2022-2023 гг. работники Белогорского района электрических сетей АО «Сахаэнерго» (входит в ПАО «Якутскэнерго» Группы РусГидро) ведут ремонтные работы на объектах энергетики Абыйского улуса.

В этом году для увеличения надежности электроснабжения сел Абый, Сыаганнах и Оттох-Атах энергетики завершили ремонт пяти основных дизель-генераторов, а на ДЭС поселка Белая Гора продолжают ремонт дизель-генераторной установки. Ремонтные работы коснулись и вспомогательного оборудования на ДЭС. Так, в Белой Горе, Абые и Кубергане персонал с начала года заменил электронасосы, теплообменные аппараты и запорную арматуру на участке трубопроводов.

Надежность электроснабжения села Абый также была увеличена за счет реконструкции линии классом напряжения 0,4/10 кВ, на которой энергетики произвели замену опор в количестве 17 шт. В селе Куберганя персонал заменил 3 опоры на линии 0,4 кВ, а также выполнил работы по установке опор и монтажу ВЛ 0,4/10 кВ и ввел в эксплуатацию новую КТП «Жилсектор». Также в селе было завершено строительство фундаментной площадки с установкой новой комплектной трансформаторной подстанции (КТП) для подключения котельной в микрорайоне «Фазенда».

В этом году и в Белой Горе были введены в работу новые КТП «Телецентр» мощностью 400 кВА и «Аэропорт» мощностью 630 кВА, а также проводятся ремонтные работы по капитальному ремонту генератора. В селе Абый энергетики завершили ремонт ТП «Понижающий», а в селах Сутуруоха и Сыаганнах работы по распределительному устройству двух КТП с одноименным названием «Больница», которые обеспечивают надежным электроснабжением объекты здравоохранения улуса.

В Абые персонал ДЭС при помощи сил подрядной организации завершил строительство металлической фундаментной площадки с заменой КТП с новым трансформатором на ТП №2 «Понижающий». В селе Сутуруоха энергетики продолжают строительство фундаментных площадок на ТП №22 «Больница» и ТП №27 «Школа-2». На складе ГСМ в поселке Белая Гора были завершены работы по монтажу пеногенераторов и противопожарных трубопроводов на всех резервуарах, а также выполнены работы по переносу устройства налива топлива.

Для сокращения количества ограничений электроснабжения персонал Белогорского РЭС проводит обязательную расчистку просек от древесно-кустарниковой поросли вдоль трасс линий электропередачи, поскольку ветви деревьев при контакте с линией могут стать не только причиной в нарушении электроснабжения потребителей, но и возникновения пожаров. Так, Абыйские энергетики произвели расчистку просеки объемом 0,5 Га.

«Завершилась осенняя навигация по завозу дизельного топлива, район получил весь необходимый объем, в том числе и для завоза по автозимнику для наслежных ДЭС, что способствует успешному прохождению осенне-зимнего периода», — рассказал начальник Белогорского РЭС Василия Миронова.