Абсолютные чемпионы Якутии по мас-рестлингу-2021

В спорткомплексе «Модун» завершился абсолютный чемпионат республики по мас-рестлингу памяти заслуженного тренера Якутии Федора Дегтярева. Звания победителей завоевали представители Усть-Алданского, Нюрбинского и Амгинского улусов, сообщает Спорт Якутии.

В весовой категории до 75 кг чемпионом стал мас-рестлер из Усть-Алданского района Семен Ануфриев. Айсен Атастыров тоже из Усть-Алданского улуса выиграл серебро, Константин Жирков (Таттинский улус) — бронзу.

До 95 кг победу одержал Даниил Моисеев (Нюрбинский улус), Иннокентий Федоров из Ленского района взошел на 2-ю ступень пьедестала, Дьулустан Ноговицын (Горный район) выиграл 3-е место.

Среди женщин чемпионом признана Татьяна Баишева из Амгинского района. Представительница Томпонского района Ирина Севрюк заняла 2-е место, Лия Плотникова из Мегино-Кангаласского района — 3-е место.

Победителю в весе до 75 кг достался квадроцикл от организаторов, а чемпиону до 95 кг – вездеход.

Напомним, схватки транслировались в прямом эфире на канале НВК «Саха».