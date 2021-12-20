20.12.2021
11:50
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Спорт

Чемпионат мира по мас-рестлингу в Финляндии — определены победители

В Финляндии завершился чемпионат мира в абсолютной весовой категории мас-рестлеров, где звание сильнейших в планете мадьыны завоевали Яна Васкова из Словакии и Иван Галкин из Калуги. Виктор Колибибабчук и Сергей Фролкин не заявились на этот старт, сообщает ЯСИА.

Среди женщин была высокая конкуренция в лице Светланы ТихоновойКристины КочесоковойОльги Сукач и других известных в мас-рестлинге спортсменок. Но здесь лучшей стала Яна Васкова из Словакии. В финале она со счетом 2:0 сразила представительницу Кыргызстана Айжан Анарбекову.

Среди мужчин на абсолютный чемпионат не заявились фавориты соревнований Сергей Фролкин из Якутии и Виктор Колибабчук из Смоленской области. Вместо них состав сборной России был представлен мас-рестлерами Иваном Галкиным и Романом Калининым. Именно они и вышли в финал первенства, где победу завоевал Галкин.

Фото: Максим Суханов
Источник: ЯСИА
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