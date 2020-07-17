Абоненты «Сахатранснефтегаза» могут выбрать удобную дату техобслуживания

В Службе технического обслуживания газового оборудования АО «Сахатранснефтегаз» сообщают о том, что абоненты и потребители теперь могут сами назначать удобный день для вызова газовиков. Для подачи заявки достаточно одного звонка.

Прием заявок производится по телефонам 8 (4112) 46-00-85; 46-00-84, режим работы диспетчерской: пн-пт 09:00-18:00, перерыв 12:00-13:00.

В рамках обследования слесари проводят работы по выявлению утечек газа и неисправности оборудования, проверяют герметичность соединений и отключающих устройств. Профилактические работы способны предотвратить подавляющее большинство происшествий, а также снизить расход потребляемого газа.

Напоминаем, что техобслуживание сотрудниками АО «Сахатрансефтегаз» в частных и многоквартирных домах на сегодняшний день уже возобновлено. В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции газовики выезжают на каждый вызов в средствах индивидуальной защиты, регулярно сдают анализ, ежедневно проходят измерение температуры тела перед допуском к работе и обрабатывают инструменты и автомобили дезсредствами.

Справка:

Договор со специализированной̆ организацией̆ на техническое обслуживание должен иметь каждый̆ собственник газового оборудования согласно Постановлению Правительства РФ №410 от 14 мая 2013 г. Техобслуживание проводится не реже одного раза в год.