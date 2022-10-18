Абоненты МТС смогут сэкономить до 40 процентов

Жители заречной группы улусов Якутии смогут сэкономить на связи до 40 процентов

МТС сообщает, что жители пяти населенных пунктов заречных улусов Республики Саха (Якутия) смогут сэкономить на услугах связи до 40 процентов при одновременном подключении мобильного и домашнего интернета и ТВ. Это стало возможным благодаря запуску партнерской программы МТС с провайдерами «Эксперт Телеком» и «Рубинет».

Воспользоваться новым совместным тарифом могут абоненты МТС, которые проживают в зоне покрытия сети «Эксперт Телеком» в селах Амга и Ытык-Кюель и поселке Балыктах, а также в поселке Харбала-2 и селе Черкех, где есть возможность подключить услуги связи провайдера «Рубинет». Пакетный тариф объединяет мобильную связь, проводной и мобильный интернет, домашнее ТВ. Также пользователи получают доступ к онлайн-кинотеатру KION с эксклюзивным контентом и новинкам кинематографа.

«Мы рады создавать для жителей Якутии новые программы, которые позволяют существенно экономить. Теперь у абонентов наших партнеров появилась возможность пользоваться мобильной связью МТС с существенной скидкой, а у абонентов МТС, проживающих в сельской местности – подключить в пакете с мобильным интернетом, также и домашний интернет с телевидением. Важно, что подключить и оплачивать услуги можно разом – в один клик и пользоваться совместно со всей семьей мобильным интернетом и пакетами минут», – рассказал директор МТС в Республике Якутия Прокопий Неустроев.

Узнать находится ли дом в проводной сети провайдеров «Эксперт Телеком» и «Рубинет», можно на сайте и в салонах МТС, расположенных в населенных пунктах действия программы или через провайдера услуг домашнего интернета.