Абитуриенты могут подать документы в АГАТУ через портал Госуслуг

«Поступления в вуз онлайн», иными словами Суперсервис работает через портал Госуслуг. Он помогает абитуриентам подавать документы на поступление в электронном виде и отслеживать весь ход вступительной кампании.

С помощью Суперсервиса абитуриенты могут подать полный комплект документов, включая заявление на участие в конкурсе и согласие на зачисление.

Прием заявлений через портал Госуслуг ведется только на основные конкурсные места по очной форме обучения, по образовательным программам высшего образования, программам бакалавриата и программам специалитета за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.

Вход в систему Суперсервис по ссылке.

Напомним, что есть пять способов подачи документов:

• Лично;

• E-mail: abiturient@agatu.ru;

• Сайт www.agatu.ru раздел «Поступить»;

• Госуслуги с использованием суперсервиса «Онлайн поступление»;

• Почта России.

Адрес: 677007, г. Якутск, ш. Сергеляхское 3 км., д.3, ГУЛК, каб. 2.123, 2.124.

Телефон: +7(968)154-49-82, +7(4112)507-976.

Инстаграм: @agatu_news.