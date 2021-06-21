Абитуриенты могут подать документы в АГАТУ через портал Госуслуг
«Поступления в вуз онлайн», иными словами Суперсервис работает через портал Госуслуг. Он помогает абитуриентам подавать документы на поступление в электронном виде и отслеживать весь ход вступительной кампании.
С помощью Суперсервиса абитуриенты могут подать полный комплект документов, включая заявление на участие в конкурсе и согласие на зачисление.
Прием заявлений через портал Госуслуг ведется только на основные конкурсные места по очной форме обучения, по образовательным программам высшего образования, программам бакалавриата и программам специалитета за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
Вход в систему Суперсервис по ссылке.
Напомним, что есть пять способов подачи документов:
• Лично;
• E-mail: abiturient@agatu.ru;
• Сайт www.agatu.ru раздел «Поступить»;
• Госуслуги с использованием суперсервиса «Онлайн поступление»;
• Почта России.
Адрес: 677007, г. Якутск, ш. Сергеляхское 3 км., д.3, ГУЛК, каб. 2.123, 2.124.
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