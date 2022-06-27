Абитуриенты могут дистанционно подавать документы для поступления

В Якутии с 20 июня начался прием документов в ВУЗы и средние профессиональные организации. В этом году нововведением стала подача документов на поступление через онлайн-сервис государственных услуг.

Напомним, глава Якутии Айсен Николаев поставил задачу к 2024 году обеспечить цифровизацию приоритетных государственных услуг.

Так, абитуриенты с помощью подтвержденной учетной записи на Госуслугах могут выбрать вуз, подать через суперсервис «Поступление в вуз онлайн» заявление с копией документов. К суперсервису подключены СВФУ, АГАТУ, АГИКИ, Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта, Якутский институт водного транспорта, Высшая школа музыки.

Также на региональном портале образовательных услуг edu.e-yakutia.ru можно подавать документы на программы СПО в колледжи и техникумы, а также это можно сделать через портал Госуслуг. Документы в СПО можно подать в неограниченное число образовательных организаций, но только на очную форму обучения. Подать документы можно до 15 августа. Если останутся свободные места, прием продлят до 25 ноября.

«При обращении в МФЦ в районах республики абитуриентам будет предоставлена помощь для регистрации учетной записи. Через Госуслуги можно будет вовремя получать обратную связь от приемных комиссий, например, о зачислении. Также сервис удобен тем, что данные в формах заполняются автоматически, а на сайтах учебных учреждений придется заполнять их вручную каждый раз», — отмечает первый заместитель министра образования и науки РС (Я) Михаил Присяжный.

Как сообщает пресс-служба Минобразования, в 2022 году в высших учебных заведениях, расположенных на территории республики, открыто 6 115 бюджетных мест. Это почти на тысячу больше, чем в прошлом году. Увеличились контрольные цифры приема на гуманитарные и медицинские специальности.

Контрольные цифры приема составляют: Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова — 4496 мест; Арктический государственный агротехнологический университет — 1067 мест; Арктический государственный институт культуры и искусств — 183 места; Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта — 188 мест; Якутский институт водного транспорта – 288 мест; Высшая школа музыки – 39 мест.

В этом году возможность подавать документы в пять вузов сохраняется, а количество направлений подготовки каждый вуз с 2021 года определяет самостоятельно — в интервале от 2-х до 10 направлений.

Республиканский штаб «Абитуриент-2022» расположен на базе Якутского колледжа связи и энергетики по адресу: г. Якутск, ул. Петра Алексеева, 25.