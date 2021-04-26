Абитуриенты Хабаровского края готовятся поступить в якутский вуз

По приглашению правительства Хабаровского края и министерства сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края представители АГАТУ провели профориентационную работу среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений Хабаровского края.

Павлина Васильева, начальник Центральной приёмной комиссии АГАТУ и Кира Иванова, старший преподаватель кафедры пищевых технологий и индустрии питания Агротехнологического факультета посетили школы Вяземского, Бикинского районов, район имени Лазо и город Хабаровск. В течение недели сотрудники якутского вуза посетили 25 школ, на базе которых встретились с 1780 учащимися.

В ходе встреч учащиеся общеобразовательных учреждений узнали о реализуемых направлениями подготовки, об особенностях приема в 2021 году, о приеме на целевые места, о международных программах, о порядке назначения и выплаты стипендий и т.д.

«Акцент был сделан на прием абитуриентов на целевое обучение в рамках выделяемой квоты за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по образовательным программам высшего образования. В минсельхозе Хабаровского края отметили высокую потребность в кадрах для агропромышленного комплекса региона. При заключении договора о целевом обучении, где заказчиком выступит МСХ края, студенту в период обучения будут предоставлены меры поддержки, включая меры материального стимулирования. По окончании вуза выпускники будут гарантированно трудоустроены», — прокомментировала Павлина Васильева.

Напомним, что в 2021 году Арктический государственный агротехнологический университет подписал соглашение о сотрудничестве с правительством Хабаровского края. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев подписывая соглашение, отметил, что Хабаровский край открыт для трудоустройства всех выпускников АГАТУ.