Абитуриенты! АГАТУ информирует о предстоящей приемной кампании

Университет в 2022 году планирует принять 1371 студентов, в том числе 1067 на бюджетные места по образовательным программам высшего и среднего профессионального образования, из них на высшее образование – 817, на среднее профессиональное образование – 250, также 304 на коммерческий прием.

В данное время в структуре Университета имеется 8 учебных подразделений: Агротехнологический, Инженерный, Экономический факультеты, Факультет ветеринарной медицины, Факультет лесного комплекса и землеустройства, Октемский филиал, Колледж технологий и управления, Институт непрерывного профессионального образования.

Реализуются подготовка по 48 образовательным программам.

В 2022 году для поступающих на коммерческой основе по очной форме обучения Университет предоставит право бесплатного обучения рабочей профессии в рамках освоения основных образовательных программ. По итогам обучения выпускники дополнительно к диплому получат свидетельство о рабочей профессии.

Можно получить такие рабочие профессии как сыродел, контролер-кассир, пекарь, коневод, оленевод, слесарь по ремонту автомобилей, вальщик леса, оператор котельной, электросварщик ручной сварки и так далее.

Также для поступающих на коммерческой основе будет представлена возможность оплаты за обучение равными долями два раза — для поступающих по очной форме обучения и до начала экзаменационной сессии — для поступающих по заочной форме обучения.

Немаловажно, что если обучающийся по очной форме внесёт единовременную предоплату за обучение, то он сможет получить скидку 5%, а при внесении предоплаты за два и более учебных года-10%.

Направления подготовки/специальности ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Бакалавриат

06.03.01 Биология, профиль «Охотоведение»

09.03.02 Информационные системы и технологии, профиль «Управление аграрными проектами в области информационных технологий»

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, профиль «Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений»

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, профиль «Энергетика теплотехнологии»

15.03.02 Технологические машины и оборудование, профиль «Машины и аппараты пищевых производств»

19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания

20.03.02 Природообустройство и водопользование, профиль «Мелиорация, рекультивация и охрана земель»

21.03.02 Землеустройство и кадастры, профиль «Управление земельными ресурсами»

35.03.06 Агроинженерия, профили «Электрооборудование и электротехнологии», «Технический сервис в АПК»

35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной

35.03.01 Лесное дело, профиль «Рациональное многоцелевое использование лесов»

36.03.02 Зоотехния, профили «Менеджмент в животноводстве», «Традиционные отрасли

35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств, профиль «Лесоинженерное дело»

35.03.04 Агрономия, профиль «Агробизнес»

35.03.10 Ландшафтная архитектура, профиль «Садово-парковое и ландшафтное строительство»

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза

38.03.01 Экономика, профиль «Экономика и бизнес-планирование»

38.03.02 Менеджмент, профиль «Финансово-проектный менеджмент»

38.03.06 Торговое дело (бакалавр), профиль «Коммерция в АПК»

Специалитет

36.05.01 Ветеринария

Магистратура

06.04.01 Биология, профиль «Экология»

19.04.03 Продукты питания животного происхождения, профиль «Технология молока и молочных продуктов»

19.04.01 Биотехнология, профиль «Биотехнология продуктов функционального назначения»

21.04.02 Землеустройство и кадастры, профиль «Управление земельными ресурсами на территориях криолитозоны»

35.04.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств, профиль «Лесопромышленный бизнес»

35.04.01 Лесное дело, профиль «Управление воспроизводством леса при интенсивном лесопользовании»

35.04.04 Агрономия, профиль «Управление продукционным процессом сельскохозяйственных культур в условиях криолитозоны»

35.04.06 Агроинженерия, профиль «Технический сервис в АПК»

36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза

36.04.02 Зоотехния, профиль «Зоотехния

Специальности СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

на базе 9 класса

09.02.07 Информационные системы и программирование, квалификация «Программист»

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), квалификация «Бухгалтер»

40.02.01 Право и организация социального обеспечения, квалификация «Юрист»

43.02.15 Поварское и кондитерское дело, квалификация «Специалист по поварскому и кондитерскому делу»

на базе 11 класса

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование, квалификация «Техник-теплотехник»

21.02.05 Земельно-имущественные отношения, квалификация «Специалист по земельно-имущественным отношениям»

35.02.05 Агрономия, квалификация «Агроном»

36.02.02 Зоотехния, квалификация «Зоотехник»

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), квалификация «Бухгалтер»

40.02.01 Право и организация социального обеспечения, квалификация «Юрист»

Минимальное количество баллов ЕГЭ

Обязательные русский язык – 36 б.

математика – 27 б. или биология – 36 б. По выбору Физика – 36 б.

Информатика — 40 б.

Обществознание – 42 б.

История – 32 б.

Химия – 36 б.

Информатика и ИКТ– 40 б.

Иностранный язык – 22 б.

Документы в Университет можно подать лично или дистанционно на заочную форму обучения с 17 января 2022 г., очную форму обучения с 15 июня 2022 г.:

1) лично;

2) через сайт Университета www.agatu.ru раздел «Поступить»;

3) через электронную почту Центральной приемной комиссии abiturient@agatu.ru;

4) госуслуги с использованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн»;

5) почта России.

Адрес Центральной приемной комиссии: 677007, г. Якутск, ш. Сергеляхское 3 км., д.3, ГУЛК, каб. 2.123, 2.124.

Телефон: +7(968)154-49-82, +7(4112)507-976.

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