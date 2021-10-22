Абитуриенты! АГАТУ информирует о предстоящей приемной кампании
Университет в 2022 году планирует принять 1371 студентов, в том числе 1067 на бюджетные места по образовательным программам высшего и среднего профессионального образования, из них на высшее образование – 817, на среднее профессиональное образование – 250, также 304 на коммерческий прием.
В данное время в структуре Университета имеется 8 учебных подразделений: Агротехнологический, Инженерный, Экономический факультеты, Факультет ветеринарной медицины, Факультет лесного комплекса и землеустройства, Октемский филиал, Колледж технологий и управления, Институт непрерывного профессионального образования.
Реализуются подготовка по 48 образовательным программам.
В 2022 году для поступающих на коммерческой основе по очной форме обучения Университет предоставит право бесплатного обучения рабочей профессии в рамках освоения основных образовательных программ. По итогам обучения выпускники дополнительно к диплому получат свидетельство о рабочей профессии.
Можно получить такие рабочие профессии как сыродел, контролер-кассир, пекарь, коневод, оленевод, слесарь по ремонту автомобилей, вальщик леса, оператор котельной, электросварщик ручной сварки и так далее.
Также для поступающих на коммерческой основе будет представлена возможность оплаты за обучение равными долями два раза — для поступающих по очной форме обучения и до начала экзаменационной сессии — для поступающих по заочной форме обучения.
Немаловажно, что если обучающийся по очной форме внесёт единовременную предоплату за обучение, то он сможет получить скидку 5%, а при внесении предоплаты за два и более учебных года-10%.
Направления подготовки/специальности ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Бакалавриат
06.03.01 Биология, профиль «Охотоведение»
09.03.02 Информационные системы и технологии, профиль «Управление аграрными проектами в области информационных технологий»
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, профиль «Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений»
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, профиль «Энергетика теплотехнологии»
15.03.02 Технологические машины и оборудование, профиль «Машины и аппараты пищевых производств»
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания
20.03.02 Природообустройство и водопользование, профиль «Мелиорация, рекультивация и охрана земель»
21.03.02 Землеустройство и кадастры, профиль «Управление земельными ресурсами»
35.03.06 Агроинженерия, профили «Электрооборудование и электротехнологии», «Технический сервис в АПК»
35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной
35.03.01 Лесное дело, профиль «Рациональное многоцелевое использование лесов»
36.03.02 Зоотехния, профили «Менеджмент в животноводстве», «Традиционные отрасли
35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств, профиль «Лесоинженерное дело»
35.03.04 Агрономия, профиль «Агробизнес»
35.03.10 Ландшафтная архитектура, профиль «Садово-парковое и ландшафтное строительство»
36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза
38.03.01 Экономика, профиль «Экономика и бизнес-планирование»
38.03.02 Менеджмент, профиль «Финансово-проектный менеджмент»
38.03.06 Торговое дело (бакалавр), профиль «Коммерция в АПК»
Специалитет
36.05.01 Ветеринария
Магистратура
06.04.01 Биология, профиль «Экология»
19.04.03 Продукты питания животного происхождения, профиль «Технология молока и молочных продуктов»
19.04.01 Биотехнология, профиль «Биотехнология продуктов функционального назначения»
|21.04.02 Землеустройство и кадастры, профиль «Управление земельными ресурсами на территориях криолитозоны»
35.04.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств, профиль «Лесопромышленный бизнес»
35.04.01 Лесное дело, профиль «Управление воспроизводством леса при интенсивном лесопользовании»
35.04.04 Агрономия, профиль «Управление продукционным процессом сельскохозяйственных культур в условиях криолитозоны»
35.04.06 Агроинженерия, профиль «Технический сервис в АПК»
36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза
36.04.02 Зоотехния, профиль «Зоотехния
Специальности СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
на базе 9 класса
09.02.07 Информационные системы и программирование, квалификация «Программист»
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), квалификация «Бухгалтер»
40.02.01 Право и организация социального обеспечения, квалификация «Юрист»
43.02.15 Поварское и кондитерское дело, квалификация «Специалист по поварскому и кондитерскому делу»
на базе 11 класса
13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование, квалификация «Техник-теплотехник»
21.02.05 Земельно-имущественные отношения, квалификация «Специалист по земельно-имущественным отношениям»
35.02.05 Агрономия, квалификация «Агроном»
36.02.02 Зоотехния, квалификация «Зоотехник»
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), квалификация «Бухгалтер»
40.02.01 Право и организация социального обеспечения, квалификация «Юрист»
Минимальное количество баллов ЕГЭ
|Обязательные
|русский язык – 36 б.
математика – 27 б. или биология – 36 б.
|По выбору
|Физика – 36 б.
Информатика — 40 б.
Обществознание – 42 б.
История – 32 б.
Химия – 36 б.
Информатика и ИКТ– 40 б.
Иностранный язык – 22 б.
Документы в Университет можно подать лично или дистанционно на заочную форму обучения с 17 января 2022 г., очную форму обучения с 15 июня 2022 г.:
1) лично;
2) через сайт Университета www.agatu.ru раздел «Поступить»;
3) через электронную почту Центральной приемной комиссии abiturient@agatu.ru;
4) госуслуги с использованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн»;
5) почта России.
Адрес Центральной приемной комиссии: 677007, г. Якутск, ш. Сергеляхское 3 км., д.3, ГУЛК, каб. 2.123, 2.124.
Телефон: +7(968)154-49-82, +7(4112)507-976.
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