Абитуриентам: Состоится прямой эфир ректора АГАТУ

15 июня 17:00 часов в инстаграм-аккаунтах Арктического государственного агротехнологического университета @agatu_news и @sleptsov.ivan, а также на канале в Youtube «Вестник Арктического ГАТУ» состоится прямой эфир с участием Ректора АГАТУ Ивана Ивановича Слепцова.

Тема эфира – особенности приемной кампании 2020 года. Иван Иванович ответит на актуальные вопросы абитуриентов и расскажет об основных направлениях учебной деятельности АГАТУ.

Не упустите возможность получить ответы на все вопросы о работе университета. Ждем всех на прямом эфире!

#АрктическийГАТУ