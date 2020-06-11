11.06.2020
14:30
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Культура & Образование

Абитуриентам: Состоится прямой эфир ректора АГАТУ

15 июня 17:00 часов в инстаграм-аккаунтах Арктического государственного агротехнологического университета @agatu_news и @sleptsov.ivan, а также на канале в Youtube «Вестник Арктического ГАТУ» состоится прямой эфир с  участием Ректора АГАТУ Ивана Ивановича Слепцова.

Тема эфира – особенности приемной кампании 2020 года. Иван Иванович ответит на актуальные вопросы абитуриентов и расскажет об основных направлениях учебной деятельности АГАТУ.

Не упустите возможность получить ответы на все вопросы о работе университета. Ждем всех на прямом эфире!

#АрктическийГАТУ

Источник: Пресс-служба АГАТУ.
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