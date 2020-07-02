Абитуриентам не нужно стоять в очередях за медсправкой

Сегодня, 2 июля, в сети Интернет и различных мессенджерах распространились фотографии и видео, где говорится о том, что выпускники школ выстроились в очередь за медицинской справкой.

Министерство образования и науки Якутии сообщает, что согласно приказу Министерства №01–03/416 от 11 июня 2020 года «О приеме на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-l9)» для поступления в колледжи и техникумы республики обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования), а также медицинская справка формы 086–у с результатами флюрографического обследования не требуется.

Абитуриенты этого года могут предоставить их в течение первого года обучения. “Необходимости стоять в очередях за справкой и подвергать свое здоровье опасности заражения вирусными инфекциями нет. Берегите себя и своих близких”, — подчеркнули в приемной комиссии.

Напомним, что ради безопасности поступающих прием документов по поступлению в учреждения СПО Якутии в этом году ведется в электронной форме через Портал образовательных услуг http://edu.e-yakutia.ru. Кроме того, продолжает работу ежедневная горячая линия по вопросам поступления в учреждения среднего профессионального образования республики по номеру телефона 50–60–44.