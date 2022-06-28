28.06.2022
10:47
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Красота & Здоровье
Абитуриентам до 18-ти справка от психиатра – бесплатно
Медосмотр врача-психиатра для оформления медицинской справки формы 086/у, с 1 июня для выпускников школ, выпуска 2022 года,. до 18 лет включительно, осуществялется бесплатно по адресу г. Якутск, ул. Орджоникидзе, дом 33, в будние дни с 8:30 до 14:00ч. Остальная категория абитуриентов (старше 18 лет) проходят врача-психиатра на платной основе в кабинетах платных услуг ГБУ РС(Я) «ЯРПНД».
Адреса и режим работы кабинетов врачей –психиатров для получения справки на оружие, вождение, на работу, и другие осмотры психиатрами и клиническими психологами, размещены на сайте учреждения https://yrpnd.ru/
Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба ГБУ РС(Я) «ЯРПНД»
#абитуриент-2022#Абитуриентам до 18-ти справка от психиатра – бесплатно#Пресс-служба ГБУ РС(Я) «ЯРПНД»#республика саха (якутия)
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