28.06.2022
10:47
47

Красота & Здоровье

Абитуриентам до 18-ти справка от психиатра – бесплатно

Медосмотр врача-психиатра для оформления медицинской справки формы 086/у, с 1 июня для выпускников школ, выпуска 2022 года,. до 18 лет включительно, осуществялется бесплатно по адресу г. Якутск, ул. Орджоникидзе, дом 33,  в будние дни с 8:30 до 14:00ч.  Остальная категория абитуриентов (старше 18 лет) проходят врача-психиатра на платной основе в кабинетах платных услуг ГБУ РС(Я) «ЯРПНД». 

 Адреса и режим работы кабинетов врачей –психиатров для получения справки на оружие, вождение, на работу, и другие осмотры психиатрами и клиническими психологами,  размещены на сайте учреждения  https://yrpnd.ru/

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба ГБУ РС(Я) «ЯРПНД»

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