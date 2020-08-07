Культура & Образование
Абитуриентам. АГАТУ начинает вступительные испытания
Проведение вступительных испытаний по программам бакалавриата и программам специалитета осуществляется:
— в рамках контрольных цифр приема с 10 по 14 августа 2020 года;
— на места по договорам об оказании платных образовательных услуг с 10 августа по 29 октября 2020 года.
*расписание вступительных испытаний размещено на сайте в разделе «Абитуриенту»
*испытания пройдут дистанционнов письменной форме (онлайн-тестирование) с использованием системы электронного и дистанционного обучения АГАТУ ЭОС MOODLE
С графиком консультаций по вступительным испытаниям для поступающих в ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ по программам бакалавриата и программам специалитета можно ознакомиться на сайте университета WWW.AGATU.RU или по ссылке http://www.agatu.ru/news.php?id=123
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