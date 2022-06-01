Абитуриент-2022: СВФУ открывает набор будущих специалистов по праву и организации соцобеспечения

Обучение в юридическом колледже Северо-Восточного федерального университета осуществляется по учебным планам и программам, обеспечивающим углубленную гуманитарную и специальную подготовку. Абитуриенты могут поступить в колледж по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» по среднему баллу аттестата – имеются 15 бюджетных и 90 коммерческих мест.

Юридическое образование очень востребовано не только среди абитуриентов, но и граждан, уже имеющих высшее образование по другой специальности, отмечает старший преподаватель юрфака Яна Петрова-Ядреева: «Каждый гражданин должен знать о своих правах и обязанностях, чтобы иметь возможность осуществлять их защиту. Получение среднего профессионального образования по специальности «Право и организация социального обеспечения» позволяет выпускникам ориентироваться, прежде всего, среди источников права, регламентирующих сферу социального обслуживания населения, то есть сферу малообеспеченных, нуждающихся граждан».



Юридический колледж СВФУ ведет подготовку юридических кадров уже на протяжении 14 лет. Впервые он открыл свои двери выпускникам средних школ 1 сентября 2008 года – этот день по праву считается датой образования юридического колледжа. Выпускники могут продолжить обучение по специальности на юридическом факультете СВФУ. Так, выпускница колледжа этого года Алина Калугина планирует поступать в юрфак.

«Еще в школе я решила быть юристом. Эта профессия требует огромного усердия и трудолюбия, важны логическое мышление, хорошая память, умение принимать решения. Также она подразумевает живое общение. Я люблю работать с людьми, помогать им. В обучении в юрколледже нравятся дисциплины по трудовому праву и праву соцобеспечения. Свою дипломную работу я посвятила теме «Федеральные, региональные, муниципальные программы в области социальной защиты населения». Защита состоится в июле», – поделилась выпускница Алина Калугина.



Диплом юридического колледжа по образовательной программе «Право и организация социального обеспечения» позволяет выпускнику быть востребованным в государственных структурах: судах, прокуратуре, Министерстве юстиции, Министерстве внутренних дел. Кроме того, выпускник может трудоустроиться в различных юридических инстанциях: частных адвокатских и юридических конторах, которые оказывают помощь в правовых делах физическим и юридическим лицам.

Справка:

Ознакомиться подробнее со специальностью 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» можно здесь: https://postupi.s-vfu.ru/page31.html