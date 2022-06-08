Абитуриент-2022: студенты Техинститута СВФУ трудоустраиваются уже во время учебы





Кафедра горного дела Технического института (филиала) Северо-Восточного федерального университета в Нерюнгри готовит конкурентоспособных специалистов в области горного дела, оказывает научное и кадровое обеспечение предприятий горнодобывающей отрасли страны. В 2022-23 учебном году кафедра примет на обучение 26 первокурсников-«очников» и 11 «заочников» на бюджетной основе.

«Мы создаем условия для формирования у обучающихся основных составляющих компетентности, в том числе IT-компетентности, обеспечивающей успешность будущей профессиональной деятельности выпускников. Наши обучающиеся проводят фундаментальные и актуальные прикладные научные исследования в области горного дела. Также они успешны в республиканских, региональных, всероссийских, международных конференциях, конкурсах, олимпиадах. Спустя 20 лет работы кафедры многие наши выпускники возглавляют и трудятся в горнодобывающих предприятиях Нерюнгри», – говорит и.о. завкафедрой Виктор Рочев.

Кафедра выпускает высококвалифицированных, конкурентоспособных специалистов по направлениям ФГОС ВО 21.05.04 «Горное дело» по специализациям «Открытые горные работы», «Подземная разработка пластовых месторождений», «Маркшейдерское дело», «Обогащение полезных ископаемых». Подготовка студентов к предстоящей трудовой деятельности – это один из важнейших принципов высшего профессионального образования, уверены на кафедре.

«Для более качественной подготовки студентов у нас организованы курсы по получению рабочих специальностей горного и геологоразведочного профиля. К концу обучения в институте выпускники имеют 1-2 рабочие специальности, навыки и опыт работы по этим специальностям, они знакомы с условиями горного производства и спецификой получаемой профессии. Специалист-инженер, практически освоивший все ступени организации производства, ценится работодателями, как имеющий опыт профессиональной работы и управленческие навыки», – добавил Виктор Рочев.

Кроме того, большинство студентов после третьего курса трудоустраиваются – им предоставляются индивидуальные графики обучения. На старших курсах выпускники проходят переподготовку, что подразумевает наличие дополнительного образования к окончании института, подчеркнули на кафедре.

Денис Неустроев изучает в Техническом институте СВФУ обогащение полезных ископаемых и заканчивает третий курс. Молодой человек поделился: «Еще в школе я знал, что хочу обучиться горному делу. Я был рад поступить именно в Нерюнгри: здесь дают качественное образование. Этим летом у меня будет практика в угледобывающей компании «Колмар». Моя мечта – в будущем стать начальником обогатительной фабрики. На сегодня я хорошист, иду на отличника. Следующей весной собираюсь апробировать на конференциях свое исследование».

Студент рассказал, что в институте создаются дополнительные возможности для развития. «Я увлекаюсь футболом. Защищаю честь своего подразделения на футбольных соревнованиях, – комментирует Денис Неустроев. – Абитуриентам при выборе будущей профессии нужно понимать, что она нравится. Например, свое призвание я вижу в горном деле».

Отметим, история становления кафедры горного дела начинается в 1992 году, когда обращения градообразующих предприятий города Нерюнгри к руководству вуза способствовали тому, что в числе первых специальностей организованного Нерюнгринского филиала Якутского госуниверситета-ныне Северо-Восточного федерального университета стала специальность «Открытые горные работы». Не прекращающаяся потребность в кадрах высшей квалификации этого направления позволила в ноябре 1994 года организовать кафедру горного дела с прикреплением статуса выпускающей по этому направлению подготовки.

Справка:

Ознакомиться с программами обучения в ТИ (ф) СВФУ можно по ссылке: https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/nti/