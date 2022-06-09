Абитуриент-2022: документы в вузы Якутии можно подать он-лайн

Абитуриенты могут подать заявления на поступление в любые пять вузов по десяти направлениям с помощью сервиса «Поступление в вуз онлайн» на портале Госуслуг, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на Мининноваций региона.

Пользоваться онлайн-порталом могут не только абитуриенты, которые поступают на бюджетные отделения, но и выпускники, собирающиеся поступать на коммерческие отделения, а также на целевые и льготные места. В своем личном кабинете можно будет отслеживать конкурсную ситуацию в режиме реального времени.

«Теперь абитуриентам не надо приносить в вуз оригиналы документов, если они находятся в электронном виде на портале Госуслуг. Заявление подается очень просто. За обновлением статуса заявки можно следить в режиме реального времени. Вузы могут направлять уведомления. Например, с просьбой заменить копии, которые плохо читаются. Также есть возможность отслеживать свое место в конкурсных списках. Выбираете вуз, в который подадите заявление о согласии на зачисление. Если потребуется, заявление можно отозвать и подать в другой вуз», — пояснил министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий республики Анатолий Семенов.

В Якутии к суперсервису подключены Северо-Восточный федеральный университет, Арктический государственный агротехнологический университет, Арктический государственный институт культуры и искусств, Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта, Якутский институт водного транспорта. Кроме того, к началу приемной кампании — до 20 июня — присоединится Высшая школа музыки.