Абитуриент-2022: будущие учителя обучаются в СВФУ по новейшим методикам



Образование, полученное в Физико-техническом институте Северо-Восточного федерального университета, позволяет выпускникам работать на международном уровне в самых разных сферах человеческой деятельности. В 2022-23 учебном году подразделение предлагает 18 бюджетных мест по программе 44.03.05 «Педагогическое образование», профили – «Физика и информатика».

«Наша программа – это сочетание двух профилей: научного и информационного: физики и информатики, что обеспечивает подготовку учителей, призванных готовить школьников к жизни и работе в современной информационной среде, ориентировать их в инженерные и IT специальности. Миссия – подготовка педагогов, владеющих современным оборудованием, проектным и исследовательским подходами, умеющих учить и учиться, знающих, как привить интерес к жизни в высокотехнологичном мире и освоению современной профессии», – прокомментировала и.о. завкафедрой методики преподавания физики Наталия Соловьева.

Кандидат педагогических наук Наталия Соловьева отмечает, что высокий уровень подготовки учителя в СВФУ имеет давние традиции: «Обучение будущих преподавателей информатики началось позже, но оба профиля обеспечены новейшими образовательными методиками. Студенты с первого курса включаются в проектную и исследовательскую деятельность. Преемственность выполнения ВКР позволяет выйти на высокий уровень их качества. Ежегодно студенты участвуют в НПК, конкурсах «Я – профессионал», конкурсе вожатых. Подготовка по двум профилям позволяет более гибко подойти к выбору образовательной организации и направления дальнейшей работы».

Оставаясь преподавателем-предметником, учитель может совершенствовать свои знания и навыки в рамках конкретной предметной области. Результатом повышения его мастерства могут стать победы на конкурсах профессиональных достижений, получение грантов, подготовка успешных учеников. Кроме того, занимаясь преподаванием, можно параллельно проводить научные исследования, защитить научную работу и получить ученую степень кандидата или доктора наук в области педагогики.

«В школе моими любимыми предметами были физика и математика, поэтому я для себя решила, что буду поступать в ФТИ: я с детства хотела быть педагогом. В старших классах поняла, что буду учителем физики и математики, – делится пятикурсница Даяна Суздалова. – Мне нравятся практические занятия: в школе по физике у нас их было мало, а сейчас мы проводим по каждым разделам различные лабораторные работы. Самое запоминающееся в обучении – моя первая практика в школе: было очень волнительно. Помню до сих пор, как впервые вошла в класс, познакомилась с учениками, провела первый урок. Дети были очень активными и послушными, поэтому практика прошла на ура».

Отметим, бакалавры по направлению 44.03.05 «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки) работают в сфере образования: в школах, университетах, институтах развития образования, научных институтах и академиях образования. Учителя востребованы в правоохранительных органах, городских и муниципальных учебно-методических центрах, детских центрах творчества и досуга, коррекционных школах, детских домах, интернатах.

Справка:

Ознакомиться подробнее с программой 44.03.05 «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки) можно здесь: https://www.s-vfu.ru/abit/detail.php?SECTION_ID=5594