11 июня 2021 года Центр опережающей профессиональной подготовки Якутии проведет в онлайн-формате республиканское профориентационное мероприятие «Абитуриент 2021: Поступай правильно!». К участию приглашаются выпускники школ, их родители и учителя!

Специально для участников профориентологи ЦОПП подготовили интересную и насыщенную программу. С 10.00 до 18.00 часов участников ждут онлайн-встречи с приглашёнными экспертами, специалистами средних профессиональных образовательных организаций Республики Саха (Якутия), полезные ролики, посвященные актуальным вопросам поступления на 2021-2022 учебной год в учреждения среднего профессионального образования Якутии.

В программе дня:

— «Что делать, если не определился»⠀

— Уровни образования в России

— Особенности поступления в учреждения среднего профессионального образования ⠀⠀

— Сервисы и сайты для онлайн поступления

— Специальности среднего профессионального образования в учреждениях РС(Я)⠀

— ТОП-15 профессий среднего профессионального образования

— Проекты, помогающие определиться с выбором будущей профессии и другое.

Также для абитуриентов и их родителей проведут День открытых дверей с представителями колледжей и техникумов республики.

Мероприятие пройдёт на площадке в Zoom с трансляцией на YouTube-канале «ЦОПП Якутия».

Программа мероприятия и регистрация участников по ссылке copp14.ru

По вопросам связаться по к.т.: 8(800)222-41-40 (доб.1), 8(924)460-22-60