Абитуриент — 2020: прием документов начался

Сегодня, 20 июня, начался прием заявлений на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования в Якутии на новый учебный год.

Особенностью этого года будет подача заявлений в электронном виде через портал образовательных услуг Республики Саха (Якутия). Уже с сегодняшнего дня в сети Интернет доступна регистрация заявлений в электронной форме на региональном портале образовательных услуг по адресу https://edu.e-yakutia.ru, которая завершится 25 августа.

Для этого абитуриентам необходимо иметь учетную запись портала государственных услуг https://www.gosuslugi.ru/, при отсутствии заблаговременно зарегистрироваться и подтвердить свою учетную запись.

После заполнения всех необходимых полей, заявлению присваивается идентификатор, по которому можно отслеживать статус заявления в специальном разделе «Проверка статуса заявления».

Что касается абитуриентов, поступающих на творческие профессии, то для них действуют иные правила. В профессиональных образовательных организациях со специальностями, требующими у поступающих наличие определённых творческих, физических и (или) психологических качеств, приём документов на очную форму обучения завершится 15 августа. При этом вступительные испытания проводятся организацией в формах, определяемых организацией самостоятельно с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья поступающего, с использованием дистанционных технологий.

По вопросам поступления можно обратиться в будние дни с 09.00 до 18.00 часов по телефону «горячей линии» приемной комиссии, позвонив по номеру 8(4112)50-60-44.

Cообщает Министерство образования и науки РС(Я)