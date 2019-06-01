Абитуриент – 2019: В СВФУ выделено 3527 бюджетных мест

В Северо-Восточном федеральном университете утверждено количество мест для приема в СВФУ на целевое обучение по образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры и ординатуры за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2019-2020 учебный год. Об этом проинформировали в Центральной приемной комиссии СВФУ.

По направлениям бакалавриата и специалитета выделено 2388 мест по очной и заочной формам обучения за счет бюджета, в том числе 396 – квота приема на целевое обучение.

«Больше всего бюджетных мест в Медицинском институте – 245 мест, в Институте математики и информатики – 200, в Физико-техническом институте – 196. По заочной форме обучения в этом году примут 326 студентов, из них 43 – лимит целевиков», – сообщили в абитуриентском штабе.

Относительно направлений магистратуры в Центральной приемной комиссии СВФУ отметили, что 592 человека могут поступить на очную бюджетную форму, из них целевиков – 92. «На очно-заочную форму обучения могут поступить по бюджету 41 претендент, в том числе 5 целевиков. 54 человека могут обучаться за счет бюджетных ассигнований на заочных отделениях, из них 8 на целевом», – добавили в комиссии.

«Количество мест для приема на обучение в СВФУ по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре за счет бюджета составляет 53 места, в том числе 12 целевых. Касательно ординатуры в этом году вуз примет 174 бюджетника, в том числе 134 по целевому набору», – доложили в ЦПК.

Подробно о контрольных цифрах приема в Северо-Восточный федеральный университет можно ознакомиться на сайте Центральной приемной комиссии СВФУ.