Абилимпикс: Завершается отборочный этап финала

В эти дни в Якутии завершается VII Региональный отборочный этап финала VIII Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Организатором выступает Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) совместно с Региональным центром развития движения «Абилимпикс» при Институте развития профессионального образования.

Движение Абилимпикс развивается в Якутии седьмой год. Республиканская специальная (коррекционная) школа-интернат для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи является базой проведения регионального чемпионата с 2018 года. Тогда впервые в школе были проведены соревнования по компетенции «Бисероплетение», в которых приняли участие восемь школьников. За пять лет в Абилимпикс из школы-интерната приняли участие 59 обучающихся, в том числе 19 победителей и призеров региональных чемпионатов, а Айыллаана Спиридонова, выпускница, в настоящее время студент Якутского колледжа технологии и дизайна, два раза становилась призером на национальном чемпионате. Большую роль в чемпионатном движении играют эксперты: обучение прошли 22 педагога, многие из них реализуют образовательные программы по внеурочной деятельности, таким образом, подготовка и участие в Абилимпикс проходит в течение года.

Октябрина Кондакова, заместитель директора по воспитательной работе Республиканской специальной (коррекционной) школы-интерната для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, отметила, что движение Абилимпикс является эффективной системой профориентационной работы среди обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. «В прошлом году нашу школу окончили девять выпускников, шестеро из них поступили в учебное заведение по специальностям, связанные с компетенциями Абилимпикс, в которых они ранее участвовали. Данное движение дает нашим детям делать первые шаги в профессию, самореализоваться, и самое главное содействует социокультурной инклюзии в современное общество. Ведь участие в таком масштабном мероприятии для ребенка не остается бесследно: каждый получает свою долю успеха, у них появляется чувство уверенности в себе и в своих возможностях, даже некий спортивный азарт. Поэтому мы считаем, что Абилимпикс – это возможность нашим обучающимся получить достойное место в обществе и, конечно, стать счастливыми успешными людьми», — подчеркнула Октябрина Кондакова.

В этом году школа стала соревновательной площадкой по четырем компетенциям, одна из которых новая для нашей республики – «Робототехника». «По данной компетенции приняли участие четыре школьника. Они выполнили три модуля. Первый модуль — это сборка собственно робота. Второй– это программирование робота для прохождения заданной дистанции. Третий модуль – прохождение самой дистанции уже перед экспертами, чтобы робот выполнил заявленную программу. При оценке учитывается общая правильность выполнения модулей, как и за сколько времени робот проходит участок», — разъяснил Андрей Барашков, заместитель главного эксперта по компетенции «Робототехника».

30 марта в Центре культуры и современного искусства имени Ю. А. Гагарина будут подведены итоги и награждены победители, которые получат возможность побороться в финале VIII Национального чемпионата «Абилимпикс» в Москве.