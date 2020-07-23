Абалахский центр принимает переболевших COVID-19 на реабилитацию

Для реабилитации пациентов, перенесших пневмонию, вызванную новой коронавирусной инфекцией, организованы курсы восстановления в Абалахском республиканском центре медицинской реабилитации.

Реабилитацию пройдут те пациенты, которые перенесли тяжелые формы пневмонии, в том числе те, кто находился на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и долго пребывавшие на стационаре.

Всего предусмотрено 40 коек, курс реабилитации составит от 14 до 17 дней. В реабилитационный курс вошли индивидуальная лечебная физкультура, физиолечение, массаж, механотерапия, занятия на открытом воздухе, по показаниям – ванны и грязелечение.

На реабилитацию можно попасть по направлению терапевта поликлиники, к которой пациент прикреплен, а также возможно направление напрямую со стационара .