«Аартыгы арыйааччылар»: В Татте вспомнили своих лидеров поименно

Редакция газеты «Таатта» под руководством редактора-директора Анны ПОСЕЛЬСКОЙ активно занимается издательской деятельностью. Особенно гордится коллектив книгой «Аартыгы арыйааччылар» («Путеводители в мир света и добра»), изданной в Новосибирске. Это библиографический справочник на якутском и русском языках. Автор идеи – И.И. БОЧОНИН. Руководителем проекта и главным редактором является А.К. ПОСЕЛЬСКАЯ. Составителями являются Т.Д. БОЧОРУКОВА, У.И. ЗАБОЛОЦКАЯ, П.С. КОЛЕСОВА, Г.И. САВВАТЕЕВА, Е.И. ШЕСТАКОВА. Художником выступил Борис НЕУСТРОЕВ – Мандар Уус. Проект был посвящен 100-летию Таттинского улуса.

Основой стали материалы рубрики «Таатта саарыннара» муниципальной газеты «Таатта». И далее продолжилась поисково-исследовательская работа: полевые материалы, работа в архивах, библиотеках, с источниками.

В одном издании собраны справочные материалы о лидерах в разных сферах – выходцах из Татты.

В книге отражены славные дела как ныне живущих, так и ушедших лидерах: Дмитрий ПОПОВ, миссионер; Константин ОРОСИН, первый записавший олонхо «Дьурулуйар Ньургун Боотур»; Прокопий СОКОЛЬНИКОВ, первый врач из саха; Иван ПОПОВ, первый якутский художник; Алексей КУЛАКОВСКИЙ, основоположник якутской литературы; Фома ЧАШКИН, народный целитель; Афанасий БОГАТЫРЕВ, первый из саха капитан парохода; Анемподист СОФРОНОВ, первый директор Саха театра; Февронья МАЛГИНА, мать пятерых воинов; Иван АНДРОСОВ, кавалер трех орденов Георгиевского креста; Платон ОЙУНСКИЙ, государственный деятель и первый кандидат лингвистических наук из саха; Николай НЕУСТРОЕВ, один из первых якутских литераторов, основоположник комедийного жанра в якутской литературе; Алексей БОЯРОВ, первый из саха нарком образования и здравоохранения; Иван ЖЕГУСОВ, первый директор Якутского пединститута; Ананий АНДРЕЕВ, первый нарком ЖКХ ЯАССР; Вера ДАВЫДОВА, первая якутская детская писательница; Серафим КУЛАЧИКОВ – ЭЛЛЭЙ, первый народный поэт Якутии; Николай МОРДИНОВ, писатель; Дмитрий СИВЦЕВ – Суорун Омоллоон, писатель, поэт, музейный деятель; Пантелеймон ВАСИЛЬЕВ, первый народный артист Якутии; Авксентий МОРДИНОВ, первый ректор ЯГУ; Георгий АНДРОСОВ, первый якутский профессиональный разведчик; Алексей КЛАДКИН, прославленный косарь; Анна ЕГОРОВА, первый из саха режиссер оперы; Лука ТУРНИН, выведший хомус на сцену СССР; Ирина МАКСИМОВА, первый режиссер первого в республике Таттинского народного театра; Иннокентий ХРИСТОФОРОВ, первый из саха солист балета; Иван АРГУНОВ, основатель социологии в Якутии; Арсений ПЕТРОВ, первый из саха почетный тренер РСФСР по боксу; Петр РЕШЕТНИКОВ, олонхосут; Михаил АФАНАСЬЕВ, первый из саха мастер спорта СССР по шахматам; Иустин КУЛАЧИКОВ, первый мастер спорта ЯАССР по гиревому спорту; Александр ЧАХОВ, хомусист-виртуоз; Иннокентий ТАРБАХОВ, шеф-повар, пропагандист якутской кухни; Борис НЕУСТРОЕВ – Мандар Уус, кузнец, народный мастер; Эрнст АЛЕКСЕЕВ, народный мастер; Раиса КРЫЛОВА, первый профессиональный баянист из якутских женщин; Виталий ВЛАСОВ, первый директор театра Олонхо; Герман ХАТЫЛАЕВ, пропагандист якутской музыки в мире; Афанасий АФАНАСЬЕВ, исполнитель народных танцев; Елена СЛЕПЦОВА, первая из саха профессиональный дрессировщик; Айаал МАКАРОВ, первый из саха мастер спорта РФ по спортингу и многие другие.

Руководитель проекта Анна Константинова бросила клич, чтобы и в других улусах и районах были изданы подобные книги. Ведь история народа складывается из истории улусов, легендарных людей, внесших вклад в развитие в самых разных сферах, как живших ранее, так и ныне здравствующих. Анна Посельская заверила, что их коллектив готов оказать всяческую консультационную и организационную помощь при сборе материалов и при формировании таких книг.

Библиографический справочник «Аартыгы арыйааччылар» Таттинского улуса может стать первым в серии, которая постепенно получит распространение по всей республике. Идея и воплощение ее в Таатте – подлинно народные. Финансирование проекта так же поддержано руководителями районных предприятий и индивидуальными предпринимателями.