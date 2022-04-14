14.04.2022
14:54
268
Общество
АарТур Спиридонов покоряет якутян своей харизмой!
Знакомьтесь, это АарТур Спиридонов из Сунтарского улуса.
Малышу всего 6 лет, а он уже покорил якутян своей харизмой. АарТур участвует в конкурсе на знание английского языка среди детей в Якутии.
Вы только посмотрите, как он представляет свою семью — восхищается телеграм-канал Yakutsk News.
Фото: Из соцсетей
Источник: https://t.me/yakutsk_newss
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