14.04.2022
14:54
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Общество

АарТур Спиридонов покоряет якутян своей харизмой!

Знакомьтесь, это АарТур Спиридонов из Сунтарского улуса.

Малышу всего 6 лет, а он уже покорил якутян своей харизмой. АарТур участвует в конкурсе на знание английского языка среди детей в Якутии.

Вы только посмотрите, как он представляет свою семью — восхищается телеграм-канал Yakutsk News.

Фото: Из соцсетей
Источник: https://t.me/yakutsk_newss
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