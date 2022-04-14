АарТур Спиридонов покоряет якутян своей харизмой!

Знакомьтесь, это АарТур Спиридонов из Сунтарского улуса.

Малышу всего 6 лет, а он уже покорил якутян своей харизмой. АарТур участвует в конкурсе на знание английского языка среди детей в Якутии.

Вы только посмотрите, как он представляет свою семью — восхищается телеграм-канал Yakutsk News.