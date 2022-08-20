20.08.2022
16:35
192

Финансы

А вы знаете, где автовладельцам предоставляют скидки 30% на госпошлины?

При оплате госпошлины на Госуслугах — скидка 30%.

Как получить скидку

1. Заполните заявление в личном кабинете.

2. Отправьте его в ведомство.

3. Дождитесь сообщения об оплате.

4. Оплатите госпошлину со скидкой — она применится автоматически.

При обращении через МФЦ или ГИБДД скидки не будет. Она предоставляется только на портале Госуслуг. В этой карточке — несколько видов госпошлин, которые нужно платить автовладельцам.

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тгк @gosuslugi

Фото: тгк @gosuslugi
Источник: тгк @gosuslugi

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