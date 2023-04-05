05.04.2023
16:26
313

Погода

А весна еще спит

Весна еще спит, только-только просыпается🌤

Фотограф Василий Баранов опубликовал фотосет, посвященный просыпающейся весне.


Фото: @ baranov_vasily
Источник: соцсети

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