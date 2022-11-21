А вам слабо подтянуться, как этот дедушка?

А вам слабо? Иван Гаврильевич Архипов, бегун-любитель из Сунтара, пробежал более 100 марафонов. В 75 лет подтягивается 22 раза!

Фото: видео - соцсети Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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