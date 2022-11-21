21.11.2022
22:58
298
Спорт
А вам слабо подтянуться, как этот дедушка?
А вам слабо? Иван Гаврильевич Архипов, бегун-любитель из Сунтара, пробежал более 100 марафонов. В 75 лет подтягивается 22 раза!
Фото: видео - соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
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